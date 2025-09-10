Пол Тамасі та Ерік Джонсон

Сценаристів Пол Тамасі та Ерік Джонсон, які були номіновані на премію «Оскар» за фільм «Боєць», розпочали роботу над фільмом про ФК «Шахтар» (Донецьк), який був змушений грати матчі без домашньої арени через війну з Росією.

«Фільм буде присвячений неймовірному сезону «Шахтаря» 2022/23 року, в якому клуб втратив своїх іноземних гравців після безпрецедентного рішення ФІФА, що дозволило футболістам залишити клуб через війну. Цей рік став кульмінацією того, що донецький клуб, незважаючи ні на що, продовжив боротьбу на світовій арені, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення», – йдеться на сайті команди.

Над фільмом також працюватимуть Крістіан Тюро («Ідеальна гра», «Осине гніздо»), Рен Трелла (Пряма брехня), Стюарт Поллак, Девід Зальцберг та Енді Реймер, які виступатимуть виконавчими продюсерами.

Про проєкт було оголошено під час кінофестивалю в Торонто.

«Для нас величезна честь розказати цю історію. У ній є все, що ми любимо в кіно – емоційність, натхнення, захоплюючі моменти, – і, перш за все, захоплююча розповідь про тріумф людського духу і силу наших найпотаємніших цінностей: свободи, співчуття і мужності», – цитує «Шахтар» Тамасі та Джонсона.

«У «Шахтаря» унікальна історія, яку варто розповісти світові. Від 2014 року, коли ми були змушені залишити наш дім у Донецьку, наш шлях був позначений викликами, яких не має зазнавати жоден футбольний клуб. Але протягом цих років наші гравці, тренери та вболівальники демонстрували стійкість і незламний дух. Я вірю, що цей фільм стане не лише чудовим кіно, а й даниною великим людям, які продовжують боротися за свої мрії, свій клуб і свою країну», – розповідає Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар».



«Коли ми вперше почули історію «Шахтаря», то були вражені й одразу зрозуміли, що вона заслуговує на екранізацію. Ми щасливі, що Пол і Ерік працюватимуть над сценарієм, – їхня кар’єра сповнена захопливих правдивих історій про спорт, війну та історичні події. Коли ми дізналися про їхню любов до «гри мільйонів», стало зрозуміло, що це було призначено долею», – вважають Крістіан Туро та Рен Трелла, продюсери фільму.

Робота над фільмом тільки почитається, дату прем’єри ще не оголошують.