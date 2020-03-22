У голлівудської акторки українського походження Іванни Сахно виявили коронавірус

Іванна Сахно на Одеському кінофестивалі

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно повідомила, що в неї підтвердили інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це акторка написала у своєму Instagram.

Вона повідомила, що симптоми коронавірусу проявились не відразу й не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча).

«Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним... Хочу попросити кожного з вас, не важливо, чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас», – йдеться у дописі Сахно, яка перебуває вдома в ізоляції. Актриса живе у Лос-Анджелесі.

Біографія

Іванна Сахно – акторка українського походження, яка працює в Голлівуді. Вона народилася у 1997 році у Києві, у родині кінематографістів: режисерки Галини Кувівчак-Сахно та кінооператора Анатолія Сахна. З раннього дитинства почала зніматися в українських телевізійних стрічках, зокрема у першому сіткомі «Леся+Рома» (2005—2008), а у 2013 році вийшов фільм «Іван-сила», в якому Іванна виконала головну жіночу роль. У 2016 році акторка отримала премію «Телетріумф» за роль у стрічці «Чорна квітка».

У 15 років Іванна Сахно разом з батьками переїхала до США. Там вона навчалась у Інституті театру та кіно Лі Страсберга в Лос-Анджелесі. Зіграла у стрічках «Тихоокеанський рубіж. Повстання» (реж. Стівен ДеНайт) та «Шпигун, який мене кинув» (реж. Сюзан Фогель).

Іванна Сахно у 2015 році використала свій прохід червоною доріжкою Каннського кінофестивалю для того, щоб закликати звільнити Олега Сенцова. У 2019 році вона входила до складу журі основного конкурсу Одеського кінофестивалю.

Фільмографія Іванни Сахно: