У голлівудської акторки українського походження Іванни Сахно виявили коронавірус

Зараз вона перебуває вдома у самоізоляції

КультураК.С., сьогодні, 12:3426080

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У голлівудської акторки українського походження Іванни Сахно виявили коронавірус
фото ОМКФ
Іванна Сахно на Одеському кінофестивалі

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно повідомила, що в неї підтвердили інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це акторка написала у своєму Instagram.

Вона повідомила, що симптоми коронавірусу проявились не відразу й не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча).

«Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним... Хочу попросити кожного з вас, не важливо, чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас», – йдеться у дописі Сахно, яка перебуває вдома в ізоляції. Актриса живе у Лос-Анджелесі.

Hi folks. I just heard back from the doctor’s office, I was tested positive for Covid-19. My symptoms showed up at different times, and some were mild: abdominal pain, chest pain, difficulty breathing, nosebleeds and fever. At this point, there’s an abundance of information one can find on how to be careful, the only thing I’d like to keep asking is for us all to be responsible citizens and stay home. Social distancing is our civic duty now. Let’s please take care of each other. Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми корона вірусу проявились не відразу і не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас. (second picture is a care package @giulliang sent me when I couldn’t find any tylenol online and he went to get the last pack at the pharmacy and ubered it along with our favorite @mudcoffeenyc bread + a hydration mask from @annmakosinski and vitamins. Also thank you @olivianikkanen who gave me the contact of the doctor I went to and @ms_buchak for sending me groceries. And our In From The Cold family for sticking together(remotely) and entertaining the living brains out of each other. This moment taught me how beautiful human connection can be in complete isolation.

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Біографія

Іванна Сахно – акторка українського походження, яка працює в Голлівуді. Вона народилася у 1997 році у Києві, у родині кінематографістів: режисерки Галини Кувівчак-Сахно та кінооператора Анатолія Сахна. З раннього дитинства почала зніматися в українських телевізійних стрічках, зокрема у першому сіткомі «Леся+Рома» (2005—2008), а у 2013 році вийшов фільм «Іван-сила», в якому Іванна виконала головну жіночу роль. У 2016 році акторка отримала премію «Телетріумф» за роль у стрічці «Чорна квітка».

У 15 років Іванна Сахно разом з батьками переїхала до США. Там вона навчалась у Інституті театру та кіно Лі Страсберга в Лос-Анджелесі. Зіграла у стрічках «Тихоокеанський рубіж. Повстання» (реж. Стівен ДеНайт) та «Шпигун, який мене кинув» (реж. Сюзан Фогель).

Іванна Сахно у 2015 році використала свій прохід червоною доріжкою Каннського кінофестивалю для того, щоб закликати звільнити Олега Сенцова. У 2019 році вона входила до складу журі основного конкурсу Одеського кінофестивалю.

Фільмографія Іванни Сахно:

  • 2005-2008 – серіал «Леся+Рома»
  • 2006 – телефільм «Жіночі сльози»
  • 2008 – телефільми «Вчитель музики» та «Чоловік для життя, або На шлюб не претендую»
  • 2009 – телефільм «Жіночі сльози» та міні-серіал «Вагома підстава для вбивства»
  • 2011 – телесеріал «Бабине літо»
  • 2013 – фільм «Іван Сила» та міні-серіал «Фродя»
  • 2016 – міні-серіал «Чорна квітка» та фільм «Дерево тіл»
  • 2017 – фільм «Забрати назад не можна»
  • 2018 – фільми «Тихоокеанський рубіж. Повстання» та «Шпигун, який мене кинув»
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