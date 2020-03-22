У голлівудської акторки українського походження Іванни Сахно виявили коронавірус
Зараз вона перебуває вдома у самоізоляції
Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно повідомила, що в неї підтвердили інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це акторка написала у своєму Instagram.
Вона повідомила, що симптоми коронавірусу проявились не відразу й не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча).
«Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним... Хочу попросити кожного з вас, не важливо, чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас», – йдеться у дописі Сахно, яка перебуває вдома в ізоляції. Актриса живе у Лос-Анджелесі.
Біографія
Іванна Сахно – акторка українського походження, яка працює в Голлівуді. Вона народилася у 1997 році у Києві, у родині кінематографістів: режисерки Галини Кувівчак-Сахно та кінооператора Анатолія Сахна. З раннього дитинства почала зніматися в українських телевізійних стрічках, зокрема у першому сіткомі «Леся+Рома» (2005—2008), а у 2013 році вийшов фільм «Іван-сила», в якому Іванна виконала головну жіночу роль. У 2016 році акторка отримала премію «Телетріумф» за роль у стрічці «Чорна квітка».
У 15 років Іванна Сахно разом з батьками переїхала до США. Там вона навчалась у Інституті театру та кіно Лі Страсберга в Лос-Анджелесі. Зіграла у стрічках «Тихоокеанський рубіж. Повстання» (реж. Стівен ДеНайт) та «Шпигун, який мене кинув» (реж. Сюзан Фогель).
Іванна Сахно у 2015 році використала свій прохід червоною доріжкою Каннського кінофестивалю для того, щоб закликати звільнити Олега Сенцова. У 2019 році вона входила до складу журі основного конкурсу Одеського кінофестивалю.
Фільмографія Іванни Сахно:
- 2005-2008 – серіал «Леся+Рома»
- 2006 – телефільм «Жіночі сльози»
- 2008 – телефільми «Вчитель музики» та «Чоловік для життя, або На шлюб не претендую»
- 2009 – телефільм «Жіночі сльози» та міні-серіал «Вагома підстава для вбивства»
- 2011 – телесеріал «Бабине літо»
- 2013 – фільм «Іван Сила» та міні-серіал «Фродя»
- 2016 – міні-серіал «Чорна квітка» та фільм «Дерево тіл»
- 2017 – фільм «Забрати назад не можна»
- 2018 – фільми «Тихоокеанський рубіж. Повстання» та «Шпигун, який мене кинув»