Увесь резерв пального для шкільних автобусів використали

У Зборівській громаді учнів не відвозять шкільними автобусами до навчальних закладів через відсутність пального. Міський голова Зборова Руслан Максимів у коментарі ZAXID.NET пояснив, що громада вже оголосила тендер, але наразі Державна казначейська служба не пропускає платіж.

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Про проблему з підвезенням у фейсбуці розповіла місцева жителька Ольга Хміль. За її словами, 16 дітей з села Велика Плавуча Зборівської громади вже другий тиждень сидять вдома через відсутність шкільного автобуса.

«У 2025 році в нашому селі закрили школу. Нам обіцяли безпечне, комфортне та регулярне підвезення дітей до іншого навчального закладу. Обіцяли, що жодна дитина не залишиться без освіти. Реальність – уже два тижні шкільного автобуса немає. 16 дітей просто сидять удома та пропускають уроки, бо дістатися до школи самотужки вони фізично не мають можливості. Жодних термінів чи пояснень від влади ми не чуємо», – написала Ольга Хміль.

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Голова Зборівської громади Руслан Максимів підтвердив, що з 7 жовтня шкільні автобуси припинили підвезення дітей до закладів. Проблема пов’язана з тим, що пального для транспорту наразі немає.

«Зборівська міська рада передбачила кошти на закупівлю пального для шкільних автобусів. Управління освіти провело всі необхідні процедури закупівлі. Є оголошений тендер і визначено переможця. Громада зі свого боку виконала необхідні дії. Наразі держава не пропускає платежі через Державну казначейську службу. І це стосується не лише Зборівської громади, а й інших громад України», – додав Руслан Максимів.

У Зборівській громаді наразі є 9 шкільних автобусів. Їх заправка обходиться в майже 300 тис. грн на місяць. Резерв пального, який був передбачений для цього транспорту, вже використали. Благодійники позичили близько 150 літрів пального, але його за тиждень також використали.

Гроші на закупівлю є, однак поки Держказначейство не пропустить платіж, паливо не надійде в громаду. Руслан Максимів також зазначив, що наразі повноцінно забезпечувати роботу шкільних автобусів вони не можуть. Водночас звернулися до державних органів та Тернопільської ОВА, щоб повпливати на Держказначейство. Коли автобуси знову зможуть підвозити дітей до шкіл – повідомлять додатково.