У школах відсутнє електропостачання

У Кременецькій громаді, де 18 жовтня російські БпЛА атакували об'єкт енергетичної інфраструктури, школярів відправили на вимушені канікули. Таке рішення прийняли на засіданні ТЕБ та НС Кременця. Про це повідомив голова громади Андрій Смаглюк у фейсбуці.

Діти будуть на вимушених канікулах два дні. Це стосується усіх шкіл, де відсутнє електропостачання. Водночас учні Волинського ліцею ходитимуть на навчання. Після двох днів знову зберуть комісію ТЕБ та НС, на якій обговорять подальші рішення.

«Щодо роботи дитсадків: вони працюватимуть, просимо приводити лише тих дітей, яких батьки не мають змоги залишити вдома. У дитсадках вихованці не будуть забезпечені гарячим обідом, але матимуть іншу їжу, яка не потребує приготування», – зазначив голова громади.

Також у Кременці та в селах громади 19 жовтня відкриють пункти незламності. Туди завезли генератори, щоб місцеві жителі могли зарядити телефони чи павербанки. За словами Андрія Смаглюка, кількість пунктів незламності буде збільшуватися.

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Додамо, що 16 та 18 жовтня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі. Внаслідок атаки в районі зникло світло. Постраждалих немає.