Росіяни атакували Кременець на Тернопільщині

Ввечері пʼятниці, 16 жовтня, російські військові атакували місто Кременець на Тернопільщині. Під обстріл потрапив обʼєкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

«Продовжуються атаки на Тернопільщину. Цього разу під прицілом Кременеччина. У місті було чутно вибухи. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби», – написав Тарас Пастух.

За словами Тараса Пастуха, інформації про постраждалих не надходило.

О 23:05 «Тернопільобленерго» повідомило, що через пошкодження внаслідок обстрілу у частині Кременецького району зникло світло.

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«Внаслідок масованого обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури області частково знеструмлено споживачів Кременецького району. Енергетики працюють над усуненням наслідків. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівку кожного споживача», – повідомили в «Тернопільобленерго».

Зауважимо, що ввечері 16 жовтня росіяни також атакували Хмельницьку область. Через удар безпілотників знеструмлена північна частина Хмельниччини. Крім того, протягом доби під російськими обстрілами перебували Рівне, Луцьк та Ковель, а також Чортків на Тернопільщині.