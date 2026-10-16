На Хмельниччині через російську атаку зникло світло

Ввечері пʼятниці, 16 жовтня, через російську атаку в північній частині Хмельниччини частково зникла електроенергія. Про це повідомили у «Хмельницькобленерго».

«Внаслідок масованого обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури області, частково знеструмлено її північну частину. Енергетики працюють над усуненням наслідків. Зробимо все можливе, аби світло повернулось в домівки наших жителів якнайшвидше», – йдеться у повідомленні «Хмельницькобленерго».

Зауважимо, що вдень 16 жовтня ДСНС повідомляла, що Хмельницька область протягом доби перебувала під атакою російських дронів. У Шепетівському районі через російські безпілотники сталася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Зазначалося, що окупанти продовжили обстріл і під час гасіння пожежі, тому рятувальникам довелося призупинити роботу.

Крім цього, у Кам’янець-Подільському районі російський обстріл пошкодив житлові будинки, а в одному з них виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

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Нагадаємо, вдень 16 жовтня росіяни дронами атакували Рівне. Під удар потрапили торговельно-розважальний центр «Екватор» та ще низка цивільних об’єктів, серед яких школа та ліцей. Одна людина загинула.

Цього ж дня окупанти атакували Волинь. У Луцьку російські дрони повторно вдарили по підприємству Kromberg & Schubert з іноземними інвестиціями, яке спеціалізується на виготовленні електричних кабельних систем для автомобілів. У Ковелі через російську атаку спалахнули близько десяти вантажних автомобілів із напівпричепами.

Також у ніч на 16 жовтня російські дрони двічі атакували Чортків на Тернопільщині. Обстріл повністю знищив іноземне підприємство, яке працювало понад десять років.