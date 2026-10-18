Пожежа підприємства в селищі Маневичі, 18 жовтня

Уранці в неділю, 18 жовтня, російські дрони атакували промислове підприємство в селищі Маневичі на Волині та об’єкти енергетики на Тернопільщині. Про це повідомила влада регіонів.

Як повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, унаслідок влучання російських безпілотників загорілися складське та виробниче приміщення підприємства в Маневичах. За його словами, ситуація складна, але контрольована.

«Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби», – ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

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Ворог також продовжив атаки на Тернопільщину. Зокрема, російські дрони уразили об’єкт енергетики в селі Старий Вишнівець Кременецького району. Без світла залишилася частина споживачів.

Згодом керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про влучання в об’єкт енергетики у Кременці, який уже зазнавав атаки. Також зафіксували повторне влучання в енергетичний об’єкт у Борсуківській громаді.

За словами Пастуха, повідомлень про потерпілих на цих локаціях наразі не надходило. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Як повідомляв ZAXID.NET, уранці 18 жовтня росіяни двічі атакували Львівщину безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та логістичний комплекс, на складі виникла пожежа.

Також російські окупанти атакували Рівне та околиці. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури.