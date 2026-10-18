Росія атакувала цивільну інфраструктуру Рівного та його околиць
Служби ліквідовують наслідки ворожої атаки
Російська армія вранці 18 жовтня масовано атакувала Рівне та його околиці. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль в телеграмі.
За його словами, відповідні служби ліквідовують наслідки атаки. Пожежі, що виникли, вже локалізували. Інформації про поранених наразі немає.
Додамо, у ніч та вранці 18 жовтня повітряні тривоги лунали в усіх чотирьох районах Рівненщини. Найдовше – понад дві години – тривала тривога через загрозу безпілотників у Сарненському районі.
О 6:31 кореспонденти «Суспільного» повідомили, що в Рівному пролунав вибух.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російський дрон атакував одне з підприємств на Рівненщині. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждали двоє людей.