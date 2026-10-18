Влада Рівного та рятувальник на місці російського удару в місті, 18 жовтня

Російська армія вранці 18 жовтня масовано атакувала Рівне та його околиці. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль в телеграмі.

За його словами, відповідні служби ліквідовують наслідки атаки. Пожежі, що виникли, вже локалізували. Інформації про поранених наразі немає.

Додамо, у ніч та вранці 18 жовтня повітряні тривоги лунали в усіх чотирьох районах Рівненщини. Найдовше – понад дві години – тривала тривога через загрозу безпілотників у Сарненському районі.

О 6:31 кореспонденти «Суспільного» повідомили, що в Рівному пролунав вибух.

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Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російський дрон атакував одне з підприємств на Рівненщині. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждали двоє людей.