Рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські окупанти атакували Рівненську область. Ворожий дрон вдарив по одному з підприємств в області, є постраждалі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Дрони атакували Рівненську область протягом ночі. У пресслужбі Рівненської ОВА оголошували про повітряну тривогу через загрозу ударних дронів 00:20 та 04:30. Також атаки продовжилися вранці 17 жовтня.

Внаслідок однієї з атак на Рівненщині виникли руйнування на території місцевого підприємства. Через падіння дрона виникла пожежа.

«Рятувальники ліквідували займання. За попередньою інформацією, травмовано двох людей», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Яке саме підприємство постраждало внаслідок атаки, у пресслужбах ДСНС та Рівненської ОВА не уточнили.

Нагадаємо, протягом 16 жовтня росіяни кілька разів атакували Рівне. Внаслідок ударів у місті пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури – зокрема, ліцей та житлові будинки. Також під атакою опинилися енергетичні обʼєкти міста та ТРЦ «Екватор», який оголосив про закриття. Внаслідок ворожих атак у Рівному загинула людина.