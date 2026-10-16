Унаслідок атаки ворожого дрона у Рівному пошкоджено житлову багатоповерхівку

У п’ятницю, 16 жовтня, внаслідок російської атаки безпілотниками на Рівне загинула людина. У місті пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема навчальний заклад і житлові будинки. Про загиблого під час хвилі атаки повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. ZAXID.NET зібрав усе, що відомо про одну з наймасованіших атак на місто.

За словами очільника ОВА, під час чергової хвилі атаки постраждала низка цивільних об’єктів, серед яких школа. Інформації про загиблого та обставини його загибелі наразі не оприлюднили.

«Низка об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі школа, постраждали під час чергової хвилі атаки на Рівне. На жаль, є загиблий. Мої співчуття рідним», – зазначив Олександр Коваль.

Також внаслідок масованої атаки пошкоджений один із ліцеїв Рівного. Інформацію про масштаби руйнувань навчального закладу уточнюють.

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Пошкоджений ТРЦ «Екватор» повідомив про закриття

Зранку під удар потрапив торговельно-розважальний центр «Екватор». На його території виникла пожежа. Адміністрація ТРЦ повідомила, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків збитого безпілотника. За її даними, на території торговельного центру ніхто не постраждав.

Згодомо торгово-розважальний центр «Екватор» у Рівному повідомив про припинення роботи через падіння уламків російського БпЛА на його території.

До слова, російські пропагандистські ЗМІ тим часом написали, що в Рівному був уражений «логістичний центр, що використовувався для зберігання і розподілу вантажів для ЗСУ».

Через безпекову ситуацію 16 жовтня в Рівному призупинили роботу ще два торговельні центри. У Happy Mall зачинили всі магазини, крім супермаркету «Сільпо», а ТРЦ «Злата Плаза» припинив роботу з 16:30, про що теж повідомив у соцмережах.

У місті перебої зі світлом

Внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК «Укренерго» 16 жовтня ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. Як повідомила компанія, через це у Рівному і довколишніх районах виникли масштабні знеструмлення.

«Через обстріли є проблеми з живленням, централізоване водопостачання тимчасово буде з пониженим тиском», – повідомили в Рівнеоблводоканалі.

Загалом унаслідок російської атаки 16 жовтня є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової. За даними Суспільного, семеро людей звернулися по медичну допомогу. Дані про наслідки ударів уточнюють.