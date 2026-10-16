ТРЦ розташований на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному

Уранці в п’ятницю, 16 жовтня, російський безпілотник влучив у рівненський ТРЦ «Екватор», що розташований на вулиці Кулика і Гудачека. На місці працюють спеціальні служби. Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Про рух реактивного безпілотника в напрямку Рівного пресслужба Повітряних сил попереджала о 10:11 16 жовтня. Приблизно через сім хвилин у місті пролунав вибух. Мешканці мікрорайону Ювілейний повідомляли про стовп чорного диму з боку торговельного центру.

Згодом місцеві телеграм-канали почали публікувати відео з місця події. На кадрах видно, що задня частина будівлі ТРЦ «Екватор» зазнала значних руйнувань.

Оновлено 1. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль підтвердив, що внаслідок російської атаки, крім житлового сектору, також постраждав один із великих торговельних закладів міста.

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«Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події», – зазначив він.

Оновлено 2. На фейсбук-сторінці «Екватора» повідомили, що через падіння уламків збитого БпЛА виникло загоряння на території ТРЦ. Ніхто не постраждав.