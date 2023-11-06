Благодійна ініціатива діятиме з 30 жовтня до 25 листопада

Благодійний фонд «Рідні» у співпраці із львівськими кав’ярнями запустив благодійну акцію «Кава з Миколаєм». Долучитися може кожен охочий, придбавши акційні позиції з меню. Виручені кошти спрямують на підтримку дітей та молоді з вразливих категорій до Дня святого Миколая. Благодійна ініціатива стартувала з 30 жовтня і триватиме до 25 листопада.

«Війна забирає дитинство у дітей та руйнує мрії молодих людей. Саме тому ми об’єдналися з бізнес сектором і спрямуємо виручені кошти з акції на підтримку найменших українців та молоді з вразливих категорій до Дня святого Миколая. Серед них внутрішньо-переміщені та ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Рідні 11 років дбають про благополуччя українських дітей та молоді і розуміють те, як їм важливо відчувати, що про них дбають», – розповіла СЕО благодійного фонду «Рідні» Мар’яна Романяк.

Участь в акції беруть такі кав’яні Львова: Breakfast club, Dominicanes, 7sevenheaven, «Світ Кави», Coffee lab, VAV coffee, «Чічка». Детальніше про акцію можна дізнатись на сайті.

Фото БФ «Рідні»

Зазначимо, благодійний фонд «Рідні» працює в Україні з 2012 року. Протягом 11 років фонд втілює проекти для дітей та сімей з вразливих категорій населення, підтримує два дитячі будинки сімейного типу у Львові, проводить профорієнтаційні та освітні програми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Від початку повномасштабної війни, фонд також системно підтримує дітей та сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах та постраждали від війни.