У Києві презентували трейлер фільму львівського режисера «Король Данило»

Виконавець головної ролі у фільмі «Король Данило» Сергій Ярмошенко

У четвер, 7 червня, у київському кінотеатрі «Україна» презентували офіційний трейлер історичного фільму «Король Данило», режисером якого є львів'янин Тарас Химич. Про це йдеться у сюжеті телеканару новин «24».

«Король Данило» знятий практично без державного фінансування, а в основному за кошти меценатів. Фільм буде історичним бойовиком з елементами драми та комедії. В ньому розповідається про життя правителя Галицько-Волинського князівства – Данила Романовича, більш відомого як Данило Галицький.

Саме королю Данилу Галицькому вдалося розширити кордони, створити могутню державу, здатну в той час протистояти ордену хрестоносців та монгольським нападникам.

Атмосферу XIII сторіччя відтворили у П'ятничанах на Львівщині. Для цього, як повідомляв ZAXID.NET, там збудували ціле середньовічне містечко.

«Ми зробили спеціальний план декорацій, побудували типу ціле місто. Тобто зробили середовище середньовічне. Дуже важко було віднайти те, що залишилось з 13 століття. Дуже складно було працювати з костюмами, адже було багато різних обладунків, таких речей які займали багато часу і іноді ми втрачали ту золоту годину, через те, що дуже великий обєм аксесуарів», – розповів режисер фільму «Король Данило» Тарас Химич.

Виконавець головної ролі – Сергій Ярмошенко, який самостійно виконує бойові трюки, адже він працював каскадером, має досвід роботи у професійному кінному театрі.