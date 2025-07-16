У 2021 році в будинку обвалився дах

У Києві на Подолі відреставрують історичний будинок на Андріївському узвозі, 18. Це памʼятка архітектури, збудована 1879 року і яка перебуває в занедбаному стані. За словами директорки департаменту культурної спадщини КМДА Марини Соловйової, жодних надбудов, перепланувань та втручань у первісну структуру будівлі проєкт реконструкції не передбачає, пише «Вечірній Київ».

Точні терміни реставрації поки що невідомі. Марина Соловйова каже, що це буде залежати від коштів, які готовий витратити на роботи власник. Будівля перебуває в незадовільному стані: у 2021 році тут провалився дах, після чого прокуратура через суд зобовʼязала власника укласти охоронний договір. Торік власник презентував консультативній раді архітектурну концепцію реставрації: першочергові протиаварійні та реставраційні заходи.

Будинок у стилі історизму звели за проєктом київського архітектора Павла Спарро. Через 12 років його реконструював інженер Андрій Фердинанд Краус, після чого він перейшов у власність родини ювеліра Йосифа Ребьонка. Після його смерті у 1943 році приміщення зайняли художники. Тут діяли 18 майстерень. Однією з особливостей будинку є старовинні різьблені двері.

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Як пише «Хмарочос», за фасадною будівлею розташовані щонайменше чотири закинуті споруди. У 2004 році Подільська райадміністрація передала будинок в оренду фірмі «Авіантбуд», що протягом 2004-2007 років скуповувала всі будинки комплексу, заплативши до бюджету приблизно 3 млн грн.

Журналісти проєкту «Схеми», «Авіантбуд» укладала охоронний договір на фасадний будинок ще у 2007 році. Упродовж 2009 року його мали відреставрувати, проте цього так і не сталося.