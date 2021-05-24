Впродовж однієї ночі завдяки донорським органам врятовано шість життів

Уночі, 24 травня, у різних медзакладах Києва завдяки посмертній трансплантації лікарі врятували відразу шість життів. Вони пересадили серце, печінку і чотири нирки. Донорами органів стали 57-річна жінка і 59-річний чоловік. В обох діагностували інсульт, врятувати їх лікарям не вдалося, повідомила 24 травня засновниця громадської організації «iDonor: Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець.

Донедавна, пише Ірина Заславець, поява одного донора органів вважалася радше дивом, а тут майже одночасно з’явилося відразу два донори і їхні рідні дали згоду на забір органів.

Серце тепер б'ється в грудях 29-річного хлопця із Сумщини. Три роки тому його власний орган вразила інфекція. Трансплантація була його єдиним шансом. Операцію з пересадки серця провеле команда Інституту серця на чолі з Гаврилом Ковтуном.

Трансплантацію трьох нирок провели у Київській обласній лікарні: нові нирки отримали 30-річна Ілона з Канева, 50-річний та 35-річний кияки.

Четверту нирку отримав пацієнт київського міського центру нефрології та гемодіалізу 60-річний Сергій. Цікавий той факт, що на листі очікування чоловік перебував усього кілька днів. Минулого тижня він тільки здав останній аналіз. Операцію з пересадки нирки проводила команда на чолі із Владиславом Закордонцем.

Пересадку печінки провели в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. Шалімова. Новий орган отримала жінка з Черкащини.

Підбір кожної пари «донор-реципієнт» здійснювався Єдиною інформаційною системою трансплантації (ЄДІСТ) автоматично. Тобто, без жодного людського фактору. Кому дістанеться орган визначила система.