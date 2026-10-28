64-річний Валерій Копійка є уродженцем Києва та доктором політичних наук

У вівторок, 27 жовтня, відбулися вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Агентство «Інтерфакс» повідомляє, що перемогу здобув Валерій Копійка.

У голосуванні взяли участь 3105 із 3823 виборців, що складає 81,3%.

Розподіл голосів:

за Валерія Копійку віддали 1973 голоси (51,74%);

віддали 1973 голоси (51,74%); за колишню проректорку КНУ з наукової роботи Ганну Толстанову – 712 (18,62%);

– 712 (18,62%); за колишню проректорку КНУ з міжнародного співробітництва Ксенію Смирнову – 159 (4,16%);

– 159 (4,16%); за першого проректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександра Корченко – 77 (2,01%);

– 77 (2,01%); ще 130 виборців не підтримали жодного кандидата;

49 бюлетенів визнали недійсними.

Згідно зі Статутом університету, вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50% загальної кількості осіб, які мають право брати.

Обраною ректором університету вважається та кандидатура, яка набрала більше 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру більше 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні. Таким чином, Валерій Копійка переміг у виборах в першому турі.

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Що відомо про Валерія Копійку

64-річний Валерій Копійка є уродженцем Києва та доктором політичних наук. Він закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

З 2009 року Валерій Копійка став директором Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. З 2021 року – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Фахівець з питань європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Проходив наукове стажування та читав лекції у провідних закладах вищої освіти і наукових закладах Європи, зокрема у Вільному університеті Брюсселя (Бельгія), Університеті м. Халл (Велика Британія) та Південно-Західному університеті імені Неофіта Рильського (м. Благоєвград, Болгарія). Підготував 6 кандидатів наук. Вільно володіє українською, французькою, англійською мовами.

З квітня по вересень 2026 року Валерій Копійка був в.о. ректора КНУ ім. Шевченка. У вересні обраний головою Вченої ради університету.