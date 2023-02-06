23 січня 2023 року Фонд держмайна продав на аукціоні готель «Власта» у Львові. Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу відбувся через електронну систему Prozorro.Продажі. Стартова ціна продажу об’єкта становила майже 7 млн грн. Купити готель «Власта» зголосилися 23 учасники.

Переможцем стала київська компанія Магнус Трейдінг Україна, яка запропонувала ціну 115 млн грн. У цьому матеріалі пропонуємо дізнатися, які плани у нового власника на щойно придбаний готель у Львові.

Що відомо про «Власту»

Готель «Власта» розташований в історичній місцевості Клепарів, біля стадіону СКА – за 1,7 км від центральної частини Львова. Будівлю спорудили у 1976 році архітектори Олександр Гукович та Алла Сімбірцева.

Готель має 157 номерів та займає 12 поверхів. На трьох поверхах зараз проживають військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, працівники ЗСУ. Загальна площа готелю – понад 8 000 кв м.

За даними Фонду держмайна, останніми роками готель був збитковим. У 2020 році він отримав 251 тис. грн чистого збитку, у 2021 році – 78 тис. грн, за січень-вересень 2022 року – 421 тис. грн.

Станом на сьогодні кредитні борги, які потрібно буде сплатити новому власнику, сягають майже 8 млн грн. Йдеться переважно про заборгованість перед постачальниками та бюджетом.

Додатково в держбюджет надійде 20% від суми угоди. Як зазначали в Фонді Держамайна, залучені кошти йдуть на Сили оборони. Наприклад, на гроші за «Власту», говорять в Фонді, можна придбати понад 300 пікапів для захисників України.

Новий власник – нова концепція

Відомо, що на аукціоні перемогу здобуло ТОВ Магнус Трейдінг Україна. Готель «Власта» придбано за 115 млн грн.

Профіль Магнус Трейдінг Україна – це інвестиції в нерухомість, імпорт продукції газового устаткування та експорт сільськогосподарської продукції.

Засновником ТОВ Магнус Трейдінг Україна є Олег Діденко, який до червня 2022 року був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК «Нафтогаз України».

У період з 2014 по 2020 рік Діденко очолював Дочірню компанію «Газ України» НАК «Нафтогаз України». Зазначається, що за період роботи Олега Діденка портфель дебіторської заборгованості ДК скоротився на 4,4 млрд грн — з 13,4 до 9 млрд грн.

Завдяки команді Олега Діденка було стягнуто чимало боргів на користь інтересів держави. Зокрема, було стягнуто 50 квартир в Горішніх Плавнях, які передали Міністерству внутрішніх справ для забезпечення житлом учасників АТО. Крім того, було передано належні на праві власності ДК «Газ України» 6 квартир в м. Києві для Національної поліції – для осіб, які отримали інвалідність під час АТО. Крім того, починаючи з 2015 року завдяки роботі Діденка було передано на потреби учасників АТО 56 квартир та 174 одиниці техніки вартістю близько 20 млн грн., що належали ДК «Газ України». Як повідомив Діденко на запит представника редакції, від початку повномасштабного вторгнення він активно допомагає Збройним силам України, однак не висвітлює свою волонтерську діяльність. До слова, про меценатство Діденка у соцмережах пишуть самі військові зі словами вдячності. Директор ТОВ Магнус Трейдінг Україна Артем Величко Про коротко- та довгострокові перспективи розповідає директор ТОВ Магнус Трейдінг Україна.

«Ми погасимо борги готелю «Власта», згідно з умовами аукціону, а також збережемо робочі місця для колективу працівників та людей, які тимчасово проживають у готелі, як це було зазначено в умовах. Зараз ми займаємося вивченням придбаного готелю та погашенням усіх боргових зобов’язань готелю «Власта». Будемо формувати команду і починати працювати над новою концепцією готелю. Про чіткі дати перезапуску зараз недоречно вести мову. Відбудова та перезапуск доречні після перемоги. Зараз у пріоритеті — підтримка військових та допомога ЗСУ», — коментує директор компанії Артем Величко.

Команда компанії має успішний досвід у девелопменті нерухомості та знає, як зробити проєкт дохідним і корисним для міста та місцевої громади.

Інвестиції у відбудову

Директор готелю «Власта» Володимир Сенишак зазначив, що уже відбулася зустріч із новими власниками готелю, тому ситуація прояснилася.

«Зараз готель працює у штатному режимі. У нас є внутрішнє розпорядження щодо того, що всі робітники і персонал готелю залишаються працювати 6 місяців після приватизації. Була зустріч з директором компанії Магнус Трейдінг, яка перемогла на аукціоні. Розмова заспокоїла і персонал, і усіх людей, які зараз мешкають у готелі, а це – військові та переселенці. Люди житимуть надалі у «Власті», – запевнив Сенишак.

Позитивні перспективи бачать і представники місцевої влади.

«Продаж готелю «Власта» – це позитивні зміни, адже проблемні об’єкти з мільйонними заборгованостями викуповують успішні інвестори. Такі великі інвестиції у розвиток міста, тим паче у час війни, викликають лише повагу», – зазначив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда.

У Фонді держмайна повідомили, що проконтролюють дотримання компанією Магнус Трейдінг Україна тих умов, які були зазначені при проведенні аукціону.

«Завершення оформлення приватизованого об'єкта буде з дотриманням усіх умов аукціону. Вже 29 січня відбулася зустріч з мешканцями готелю «Власта», під час якої було затверджено створення спільної ініціативної групи. До неї увійдуть мешканці готелю, представники Львівського РВ ФДМУ, Львівської обласної військової адміністрації, а також представники нового власника готелю. Завдання ініціативної групи – розв'язання всіх необхідних питань щодо подальшого перебування мешканців у будівлі готелю», – прокоментувала ситуацію в.о. керівника Львівського РВ ФДМУ Оксана Іватьо.

Готельєр Олексій Євченко про особливості запуску нового готельного бізнесу у час воєнного стану

Процес запуску нового готельного бізнесу у час воєнного стану має свої особливості та труднощі, зазначає відомий український готельєр Олексій Євченко.

«У час війни ми відкрили у Львові перший в Україні 4-зірковий готель всесвітньо відомої мережі Best Western Lviv. Відкривати готельно-ресторанний комплекс під час війни важко, більшість підрядників на фронті, нормально не працює логістика, 90% товару із-за кордону недоступні та ще чимало інших нюансів. Але ми пишаємося тим, що попри всі перешкоди, досягли поставленої мети. Україна має перемагати на всіх фронтах — військовому, політичному, культурному, спортивному та економічному. Починаючи з 25 лютого 2022 року наш готель, який на той момент ще не був відкритий, приймав людей, що евакуювалися з різних міст України. Кейс готелю «Власта» з непростих, але я переконаний, що при правильному підході з реконцепції та постановки якісної системи управління у готелю є хороші перспективи, – коментує Олексій Євченко, співвласник і керівний партнер компанії «ArtBuild Hotel Group».

У компанії Магнус Трейдінг переконані, що інвестиції у нові та існуючі об‘єкти, реконцепт та редевелопмент проєктів – це важлива складова комплексної стратегії відбудови українських міст та додаткове джерело формування держбюджету