«Близнята» є збереженою житловою забудовою Кременця XVII-XVIII ст.

У місті Кременець на Тернопільщині відреставрують незвичний історичний будинок XVIII ст. Через те, що він має вигляд двох спарених однакових будинків, отримав назву «Близнята». Про плани його відновлення 24 жовтня повідомив Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник.

Проєкт пройшов відбір за державною програмою «Велике будівництво» та отримав фінансування науково-проєктної документації для цього будинку, що є пам’яткою архітектури національного значення.

«Нині триває комплекс науково-дослідних робіт, який включає обміри, вивчення фундаментів, стін, даху та навколишнього середовища. Роботи виконує “Український міжнародний інститут відновлення”, у складі якого працюють архітектори, геологи, археологи, хіміки, конструктори, кошторисники та інші фахівці», – повідомили у заповіднику.

У будинку розпочали дослідження (фото заповідника)

Виготовлення проєктної документації цього року стане першим і обовʼязковим етапом ремонтно-реставраційних робіт.

«Близнята» є одним із збережених житлових будинків південної частини ринкової площі Кременця. Його датують навіть XVII ст. і зараховують до унікальних зразків місцевої міської забудови. Споруда фасадом виходить на ринкову площу, а вхід до неї – з вулиці Медової.

Історичне фото «Близнят» (з сайту заповідника)

«Близнята» складаються з двох з’єднаних між собою спільною стіною будинків, збудованих з цегли, на кам’яних підвалах. Фасади мають цікаві фронтони. Вікна других поверхів оздоблюють балкони з мереживними металевими решітками кінця ХІХ ст. Будинки мають міцний контрфорс – підпірну стінку.

Історичне фото «Близнят» (з сайту заповідника)

«Очевидно два будинки були об’єднані в один, а ззовні пам’ятка набула стильових ознак пізнього бароко. Перший поверх споруди слугував для складів і ведення торгів, тоді як верхній – був житловим, що є типовим взірцем місцевого будівництва», – розповіли у заповіднику.

Проєкт реконструкції будинку «Близнята» (з сайту заповідника)

Раніше дослідники знайшли у підвалі будинку цеглину із клеймом у вигляді великої літери «К», з якої він і збудований. Клеймо могло вказувати на місцеве виробництво і символізувати назву міста Кременець.