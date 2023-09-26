У Луцьку стартувала перша хвиля вакцинації дівчаток віком від 9 до 14 років від вірусу папіломи людини. Луцька громада стала першою на Волині, яка виділила зі свого бюджету гроші на закупівлю препарату для щеплення.

Як повідомила прес-служба «Фонду боротьби з раком», у вівторок, 26 вересня, розпочалася перша із декількох хвиль вакцинації. На першу партію вакцини витратили 930,5 тис. грн. За вказану суму купили 238 доз вакцини «Гардасил»: це дасть можливість провакцинувати 119 дівчаток, оскільки необхідне дворазове введення вакцини.

Списки охочих провакцинуватися у першій хвилі вже сформовані. Наступна партія вакцини буде закуплена на початку 2024-го року. Тож батькам дівчаток у віці 9-14 років, які мають намір провакцинувати їх, варто повідомити про це лікареві дитини.

«Запит на вакцинацію дівчат-підлітків від вірусу папіломи людини – значний. У листах очікування, сформованих педіатрами КП "Луцька міська дитяча поліклініка", вже понад 3000 дівчаток у віці від 9 до 14 років, батьки яких виявляють бажання провакцинувати їх. Вакцину від вірусу папіломи людини для своїх доньок батьки можуть придбати також і за власний кошт у аптеках, узгодивши попередньо час вакцинації із їхніми лікарями», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вакцинація від вірусу папіломи людини у підлітковому віці, поки людина ще не живе статевим життям, запобігає більш ніж 90% випадків раку, пов’язаного з ВПЛ, коли людина буде дорослою: рак шийки матки, рак вульви, рак піхви, рак ануса, рак носоглотки.