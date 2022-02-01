Спершу варто подбати про здоров'я, а все інше почекає

Кожна жінка прагне, аби її діти були доглянутими, щоб сім’я завжди насолоджувалася смачними стравами, а вдома – був затишок і комфорт. Та часто у гонитві за ідеальним образом берегині домашнього вогнища жінки забувають про найважливіше – своє здоров’я. Так, однією із найчастіших причин смерті у світі є онкологія.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку, тож у цей час як ніколи актуально подумати про своє здоров’я. Тим паче, що останніми роками продовжує зберігатись тривожна статистика, згідно з якою одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок є рак шийки матки. На жаль, чи не найчастішою з його причин є вірус папіломи людини (ВПЛ, HPV). Це поширена інфекція, яка здебільшого передається статевим шляхом, уражає шкіру та слизові оболонки.

Нині існує близько 200 різних штамів вірусу папіломи людини. За останніми даними, упродовж життя ВПЛ інфікуються троє з чотирьох людей, причому інфікування переважно відбувається у 20-25-річному віці. На щастя, у 9 з 10 випадків імунна система самостійно пригнічує ВПЛ, не призводячи до трагічних наслідків, але є і ті, у кого зараження сприяє розвитку злоякісних новоутворень різної локалізації. Так, найнебезпечнішими є 16 і 18 типи вірусу, які можуть викликати у жінок рак шийки матки, а у чоловіків – онкологію гортані.

Передається вірус папіломи людини найчастіше під час статевого акту, але симптоми можуть проявитися через багато років після контакту з хворим. Зараження також відбувається під час прямого контакту з ураженою шкірою, крім того, ВПЛ може передаватись від матері до дитини під час пологів.

ВПЛ високого онкогенного ризику підвищує ймовірність виникнення раку шийки матки у 70 разів. До того ж вірус папіломи людини здатний уражати клітини зовнішнього шару оболонки плода, що призводить до викидня. А тривале перебування вірусу в організмі у 10-30% тих, хто інфікувався, зрештою може призвести до дисплазії та раку. Спровокувати прояв ВПЛ можуть такі чинники, як вагітність, зниження імунітету, гормональні зміни, зайва вага та підвищений рівень глюкози в крові.

Попередити ризик виникнення раку внаслідок вірусу папіломи людини допомагає ПАП-тест, який є «золотим стандартом» у діагностиці передракових захворювань. Як свідчить статистика, щодня в Україні помирають 6 жінок від раку шийки матки. Саме тому експерти медичної лабораторії «Ескулаб» розробили пакет аналізів «Цервікальний скринінг-1», який включає в себе ПАП-тест, методом рідинної цитології, та ВПЛ високоонкогенного типу. Він за допомогою низки простих для пацієнта досліджень дозволяє вчасно виявити загрозу розвитку раку шийки матки та розпочати правильне лікування проявів, спричинених вірусом. Ось чому ПАП-тест та аналіз на ВПЛ (HPV) є настільки важливими.

Також варто пам’ятати, що знизити загрозу допомагає вакцинація від ВПЛ, відмова від куріння та вживання алкоголю, уникнення стресу, правильне харчування, моногамні статеві стосунки та використання презервативів під час статевого акту. ПАП-тест рекомендовано здавати жінкам, починаючи з 18 років або через 3 роки після початку статевого життя.

За словами лікаря-хірурга Сергія Дядюшка, цервікальний скринінг є основою, з якої розпочинається діагностика жіночої онкології, та це не єдині дослідження, які варто проходити щороку.

«Статистика онкологічних захворювань в Україні є доволі невтішною. Багато людей звертаються до лікаря тоді, коли терпіти вже не сила, на останніх стадіях захворювання. У цей тиждень, коли про боротьбу з онкологічними захворюваннями говорять у всьому світі, ми в медичній лабораторії «Ескулаб» не лише наголошуємо на обов’язковій вчасній діагностиці, а й намагаємось зробити її якомога доступнішою. Це стосується не лише жінок, а й чоловіків. Саме тому, впродовж тижня клієнти нашої лабораторії матимуть змогу, залежно від статі, пройти дослідження «Жіноча онкологічна панель» або «Чоловіча онкологічна панель» за зниженою ціною», – розповів Сергій Вікторович.

За словами лікаря, наше здоров’я – це цінність, яку ми передаємо з роду в рід, з покоління в покоління. І ця цінність має бути в кожній сім’ї. Це як мама вчить дитину традицій, передає цінності сім’ї наступним поколінням, так і має бути з піклуванням про здоров’я. Турбота про себе, вчасна діагностика дає можливість жити повноцінним здоровим життям, чому ж цим не скористатись?

Отож, з 1 до 7 лютого можна зробити важливий внесок у своє здоров’я та запобігти розвитку цієї страшної статистики з онкології в Україні, медична лабораторія «Ескулаб» пропонує здати пакет аналізів «Жіноча онкологічна панель» за 990 грн, замість 1785 грн. В пакет входять онкомаркери яєчників (СА 125), молочної залози (СА 15-3), новоутворень шлунково-кишкового тракту: печінки, жовчного міхура, підшлункової залози (СА 19-9). Стан ендокринної системи оцінюється за показником тиреоглобуліну (TG), а також визначають індекс ROMA для оцінки ризику наявності злоякісних пухлин яєчників та раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА), щоб дізнатись чи не прогресує хвороба.

Не варто відкладати діагностику і чоловікам. «Чоловіча онкологічна панель» також включає в себе онкомаркери шлунково-кишкового тракту та раково-ембріональний антиген. Окрім того, в цей пакет входить PSA, який необхідно здавати при діагностиці карциноми простати, гіпертрофії чи запальних захворювань простати. Онкологія простати входить у топ-5 захворювань, які призводять до смертності серед чоловіків. Перевірити свій організм можна за 490 грн, замість 760 грн.

Відкладати діагностику онкології не варто, так само як і боятись чи думати, що поки не болить – значить повністю здоровий. Любити себе і дбати про своє здоров’я – це тотожні поняття. Кожна людина має усвідомлювати, що для близьких вона – на першому місці, а побутові справи чи смачна вечеря – це лише маленькі моменти в житті, які у випадку хвороби точно стануть неважливими.