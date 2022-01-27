Якщо відбувається збій у роботі щитоподібної, то страждати починає весь організм

У житті кожної людини бувають моменти, коли, здавалося б, немає жодних клопотів та проблем, та настрій чомусь кепський, постійна роздратованість, жаль до себе, перепади настрою. А якщо до цього додаються ще й коливання ваги, тахікардія, стрибки тиску та відчуття жару, то такі симптоми можуть свідчити про чимало хвороб, а зокрема – і про тиреоїд Хашимото – аутоімунне захворювання щитоподібної залози, назване на честь японського лікаря і вченого Хашимото Хакару, який вперше описав цей стан.

Щитоподібна залоза – це невеликий орган людини, який виділяє гормони і з їх допомогою впливає на функції інших органів. Так, якщо відбувається збій у роботі щитоподібної, то страждати починає весь організм.

Інколи стається так, що клітини нашої імунної системи з певних причин починають сприймати власну щитоподібну залозу як чужорідний орган. Саме тоді Т-лімфоцити починають атакувати й руйнувати клітини щитоподібної залози. Активне руйнування цього органу призводить до потрапляння в кров його частин, до яких утворюються антитіла. Так, очевидно, що антитіла в крові з’являються і наростають вже після того, як процес хвороби розпочався.

Зазвичай, патологічний процес розвивається повільно, але зрештою призводить до того, що орган починає функціонувати неправильно. Тому спочатку потрібно з’ясувати, чи дійсно причиною поганого самопочуття є аутоімунний тиреоїдит. Саме для цього медичні експерти лабораторії «Ескулаб» розробили пакет аналізів «Аутоімунні порушення щитоподібної залози». Він за допомогою відбору та дослідження сироватки крові дозволяє проаналізувати такі показники:

тиреотропний гормон (ТТГ),

тироксин вільний (вТ4),

трийодтиронін вільний (вТ3),

виявити антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ),

антитіла до тиреопероксидази (АТ до ТПО).

Здебільшого аутоімунний тиреоїдит розвивається у людей з генетичною схильністю до цього захворювання. На його виникнення також можуть впливати стани, які призводять до пошкодження тканин щитоподібної залози: інфекційні захворювання, запальні процеси, рідше – травма щитоподібної залози або операція, а також екологічна ситуація, дефіцит або надлишок йоду, радіоактивне забруднення тощо.

Якщо ж у вас ще й спостерігається відчуття клубка в горлі, ускладнене ковтання, неприємні відчуття та тиск в ділянці шиї, незручно та некомфортно носити шарфи, гольфи, швидка стомлюваність навіть після звичайних справ чи болі в суглобах – цей стан може свідчити про збільшення щитоподібної залози, яка в такий спосіб компенсує загибель своїх клітин. У цьому випадку не варто нехтувати симптомами, а вчасно розпочати піклування про власне здоров’я, здавши необхідні аналізи та звернувшись з їх результатами до свого лікаря.

Тож піклуйтесь про своє здоров’я вчасно, перевіряйте щитоподібну залозу за допомогою пакету аналізів «Аутоімунні порушення щитоподібної залози» від лабораторії «Ескулаб», щоб виключити аутоімунний тиреоїдит або розпочати лікування хвороби вчасно. Жити повноцінним життям просто, головне – прислухатись до свого організму та регулярно проходити необхідні обстеження.