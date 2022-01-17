Щедрі застілля ще довго даватимуться взнаки

Ох і люблять же святкувати українці. Свята у нас починаються ще у грудні, а закінчуються у другій половині січня… Ну, якщо взагалі закінчуються. І у цей період ми не гребуємо смаколиками різних ґатунків: рясно заправлене майонезом олів’є, запашні ковбаски, жирна апетитно запечена буженина і всяка інша калорійна смакота так і проситься, щоб її з’їли. Міцні напої – це взагалі важка артилерія, яка б’є з усією силою по наших органах і системах. А чи знаєте ви, який саме орган першим приймає головний удар від таких кулінарних баталій? Звісно, більшість людей скажуть, що найбільше страждає печінка, яка може дати про себе знати дискомфортом, поколюванням чи навіть різким болем. Та насправді це далеко не єдиний орган, який потребує порятунку після таких гучних і «жирних» свят. Нирки, підшлункова, серцево-судинна та ендокринна системи – усі вони можуть заявити «післясвятковий протест» у вигляді неприємних симптомів.

Особливо уважними до свого організму мають бути люди з хронічними захворюваннями та особи літнього віку, адже що старшими ми стаємо, то чутливішими є наші органи та тканини до несприятливих впливів. Це, насамперед, означає що до наслідків святкувань людям із груп ризику потрібно приділити особливу увагу. Прислухатися до відчуттів, що з’явилися, здати необхідні аналізи і, звичайно ж, проконсультуватися з лікарем.

Тож, аби всі охочі могли перевірити стан свого здоров’я після тривалих застіль, фахівці медичної лабораторії «Ескулаб» розробили спеціальний пакет «Після свят». Він допоможе оцінити основні показники роботи організму та визначити, чи потрібне вам відновлення та лікування. До слова, з 11 по 25 січня усі клієнти можуть скористатись акційною пропозицією, сплативши за пакет аналізів лише 699 грн, замість 965 грн.

Пакет «Після свят» включає такі дослідження, як загальний аналіз крові, що допомагає оцінити загальний стан організму, наявність анемії, запальних процесів; печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, ЛФ, загальний білок), що вкажуть на стан печінки; ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) для оцінки функції нирок; глюкозу, яка впливає на вуглеводний обмін та ризик розвитку цукрового діабету, і ліпідограму, що допомагає оцінити жировий обмін.

Звісно, щоб відновитись після переїдань, можна сісти на дієту, проте вона показана далеко не всім. Тим паче, різке зменшення споживання їжі та новий раціон мають контролюватись професіоналами, аби не завдати шкоди організму. Тож не варто відкладати турботу про себе на потім, тим паче, що пакет «Після свят» від лабораторії «Ескулаб» зараз доступний, як ніколи, адже здоров’я – завжди на першому місці.