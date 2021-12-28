Рішення стати вегетаріанцем кожен приймає самостійно

Харчування, як стиль життя, буває різним. Хтось сидить на виснажливих дієтах, інші– навпаки, заїдають навіть найменші стреси. Останніми роками особливої популярності у світі та Україні зокрема набирає вегетаріанство і веганство, як його найсуворіший різновид. Часто саме вегетаріанство сприймають як обов’язковий атрибут здорового способу життя. І справді, вегетаріанська дієта сприяє профілактиці серцево-судинних та метаболічних порушень, оскільки рослинна їжа містить менше насичених жирів та холестерину. Переважання в раціоні їжі рослинного походження збільшує надходження в організм складних (повільних) вуглеводів, клітковини, фолієвої кислоти, вітамінів С та Е.

Попри те, що вегетаріанська дієта має низку переваг, варто пам’ятати, що відмова від вживання продуктів тваринного походження значно обмежує раціон харчування. Зокрема, рослинна дієта може призвести до нестачі вітамінів групи В, зменшення концентрації заліза в організмі, зниження рівня холестерину та загального білка, порушення процесів всмоктування вітаміну D. Такі зміни часто мають негативний вплив на роботу внутрішніх органів і систем людського організму.

Рішення стати вегетаріанцем кожен ухвалює самостійно. Проте, якщо ви таки наважитесь на цей крок, то недостатньо просто перестати вживати м’ясо чи іншу їжу тваринного походження. Насамперед, необхідно визначитись з рівноцінними аналогами серед рослинної їжі та за необхідності подбати про включення у свій раціон харчових добавок, які дозволять наситити організм речовинами, яких не вистачає в продуктах рослинного походження.

Вегетаріанцям особливо важливо своєчасно діагностувати порушення роботи внутрішніх органів та систем організму, виявити зміни в обміні речовин і скоригувати план харчування з урахуванням отриманих даних. Саме для цього у медичній лабораторії «Ескулаб» розробили програму «Вегетаріанці». Вона дозволяє пройти аналізи на 25-Гідроксивітамін D (вітамін D загальний), кальцій загальний, білок загальний, вітамін В12 (ціанокобаламін), фосфор та феритин.

25-Гідроксивітамін D дозволяє виявити причини порушення обміну кальцію та фосфору, патології кісткової тканини. Саме цей вітамін напряму зв’язується з ДНК та регулює роботу більш ніж 200 генів, а також впливає на ендокринну, серцево-судинну, нервову та імунну системи. Також вітамін D впливає на роботу головного мозку, функціональний стан м‘язів, шкіри, нігтів, волосся та відповідає за регенерацію тканин організму. Не менш важливим для нашого організму є кальцій загальний. Цей макроелемент бере участь у формуванні кісткової тканини, зубів, скороченні м’язів, згортанні крові, передачі нервових сигналів, стимулює секрецію низки гормонів, бере участь у регуляції секреторної діяльності шлунку. Загальний білок – аналіз, що визначає сумарний вміст в крові двох білкових фракцій – альбуміну та глобулінів. Альбумін – головний білок плазми крові, який виробляється у печінці, а глобулін виробляються, здебільшого, у ретикулоендотеліальній системі, основна їхня функція – вироблення антитіл, імуноглобулінів, формування імунної відповіді організму та активізація його захисних сил. Фосфор необхідний для нормального функціонування внутрішніх органів, суглобів і зубів, а також цей мікроелемент бере участь в регуляції рівня гормонів.

Вітамін В12 (ціанокобаламін) потрібен для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК, а феритин – специфічний білок, який депонує (запасає) вільне залізо в організмі. Коли в організмі людини запас заліза вичерпаний, першим знижується рівень феритину, а вже лиш потім рівень гемоглобіну.

Вегетаріанців і справді з кожним роком стає дедалі більше. Причини цього є різними, але очевидно одне – повноцінне функціонування організму можливе лише тоді, коли людина різними шляхами отримує всі необхідні поживні речовини. Тож, аби переконатись, що вегетаріанство не позначилось на вашому здоров’ї негативно і не наноситимн шкоду організму в подальшому, точно варто скористатись пакетом аналізів від медичної лабораторії «Ескулаб». Тут знають, що незважаючи на вибір способу життя та харчування, можна жити на повну, якщо проходити усі необхідні обстеження та здавати аналізи – адже, здоров’я планується вчасно.