Аби встановити причину безпліддя, перевірятися треба не тільки жінкам, а й чоловікам

Радість батьківства – одне із найщиріших і найтепліших почуттів. Та, на жаль, кількість пар з певних причин роками не можуть завагітніти. За статистикою, приблизно 15% всіх молодих сімей страждають від безпліддя.

Варто враховувати, що безпліддя – це нездатність пари зачати дитину протягом 12 місяців регулярного статевого життя без використання контрацепції для жінок у віці до 35 років і протягом 6 місяців для жінок, старших за 35 років. Тому, щоб завагітніти, пара має обов’язково практикувати регулярне статеве життя з 7-9-го дня менструального циклу не рідше, ніж кожні 1-3 дні, але й не по кілька разів на день, оскільки у цьому випадку знижується рухливість сперматозоїдів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у 25% випадків причиною безпліддя є жіночий фактор та у 25% – чоловічий. Ще у 25% – проблеми спостерігаються в обох партнерів, в інших 25% – причина залишається невідомою. А найчастішими причинами безпліддя є:

порушення овуляції (20-30%);

погана якість сперматозоїдів (20-40%);

патологія маткових труб (10-15%);

ендометріоз (10-20%).

Першочергово жінкам потрібно почати відслідковувати регулярність менструального циклу. Нормою вважається тривалість циклу 25-37 днів. Проте, якщо у жінки цикл триває понад 37 днів або менше 21 дня, і симптомів напередодні місячних немає – найімовірніше, з овуляцією є проблеми. Для того, аби точно зрозуміти, що ж відбувається з овуляцією, необхідно здати кров на рівень прогестерону на 21 день менструального циклу, якщо він триває 28 днів. Коли тривалість циклу є більшою за цей період часу, аналіз здається на 25 день менструального циклу.

Для тих пар, яким довго не вдається зачати дитину і які хочуть перевірити своє репродуктивне здоров’я, медичні експерти лабораторії «Ескулаб» розробили пакет аналізів «Не можу завагітніти». Він включає такі важливі для жінок дослідження, як: фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), естрадіол (Е2), лютеїнізуючий гормон (ЛГ), прогестерон, пролактин (ПРЛ), тиреотропний гормон (ТТГ), трийодтиронін вільний (FТ3), тироксин вільний (FТ4), антимюллерів гормон (АМГ), індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний; глобулін, що зв’язує статеві гормони; індекс вільного андрогену). Пакет аналізів здається на 2-3 день менструального циклу, щоб дізнатись рівень гормонів. Результати цих досліджень допоможуть визначити причину порушення овуляції та підібрати оптимальне лікування.

Чоловікам же для перевірки репродуктивної системи необхідно здати спермограму.

Важливо пам’ятати, що лише лікар може інтерпретувати аналізи, визначати діагноз та призначати лікування. У наш час із безпліддям можна боротися, якщо вчасно визначити його причину. Зробити це тепер значно легше із пакетом аналізів «Не можу завагітніти» у лабораторії «Ескулаб». Тож, якщо ви давно мрієте почути сміх власної дитини, її перше слово та сповна насолодитись даром батьківства, то саме час зробити для цього усе можливе, адже винних у безплідді немає, головне вчасно це усвідомити і спільно зі своєю половинкою здолати свій шлях до сімейного щастя.