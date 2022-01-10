Взяти участь у розіграші авіаквитків можна з 11 січня

У рамках співпраці медична лабораторія «Ескулаб» та авіакомпанія «WINDROSE» оголосили про розіграш авіаквитків для клієнтів лабораторії. Взяти участь у розіграші можна з 11 січня до 11 лютого 2022 року. У цей період кожний клієнт медичної лабораторії «Ескулаб» автоматично стає учасником акції.

Щоп’ятниці серед клієнтів розігруватимуть сертифікат на переліт Україною на одну особу в обидві сторони.

Остання п'ятниця місяця – сертифікат на переліт на одну особу в обидві сторони на власні міжнародні рейси WINDROSE.

Як стати учасником акції?

Для цього потрібно:

здати аналізи у медичній лабораторії "Ескулаб" з 11.01.2022 року. Цим клієнт автоматично дає свою згоду на участь у розіграші.

Переможець буде обраний щоп'ятниці о 12.00 год за допомогою рандомайзера серед клієнтів, які здали дослідження. Всіх, хто здав аналізи після 12.00 год у п'ятницю, автоматично потрапляють до розіграшу квитків наступного тижня.

Під подарунком мається на увазі його придбання за 1 грн та сплата аеропортових зборів.

При реєстрації у відділенні, переконайтесь у правильності контактних даних.

Подарункова пропозиція дійсна впродовж календарного року після оголошення переможця.

Результати розіграшу будуть публікуватись на сторінках медичної лабораторії «Ескулаб» в Інстаграмі та Фейсбуці.

Про свою співпрацю медична лабораторія «Ескулаб» та авіакомпанія «WINDROSE» оголосили 9 грудня. Обидві компанії прагнуть надати можливість клієнтам піклуватися про здоров’я під час подорожі в умовах карантину.

Окрім розіграшу авіаквитків серед клієнтів лабораторії, приємний бонус отримують і пасажири авіакомпанії – для них діють знижки на лабораторні обстеження.

Усі пасажири авіарейсів WINDROSE можуть пройти лабораторні дослідження на виявлення коронавірусної інфекції за спеціальною ціною. З собою слід мати лише авіаквиток. Для них:

тест на антиген з перекладом – 250 грн;

ПЛР-тест з перекладом – 650 грн (результат до 24 годин, у київських відділеннях лабораторії та в аеропорту «Львів» – до 12 год).

Здати аналізи можна у будь-якому відділенні лабораторії «Ескулаб» в Україні. Забрати результат дослідження також можна у будь-якому відділенні. Окрім того, мобільні пункти «Ескулаб» цілодобово працюють в аеропортах «Бориспіль» та «Львів», тож забрати оригінал результатів можна безпосередньо перед вильотом, що безсумнівно полегшує підготовку до подорожі.

Медична лабораторія «Ескулаб» - це високоточна лабораторна діагностика. Відмінний сервіс, технічні інновації та світові лабораторні стандарти дозволили львівській компанії досягнути рівня найкращих міжнародних лабораторій. "Ескулаб" надає високоякісні послуги лабораторного обстеження та прищеплює українцям культуру піклування про власне здоров'я з 14 жовтня 2009 року.

«WINDROSE» – одна з найбільших українських авіакомпаній, яка працює з 2003 року та базується в київському аеропорту «Бориспіль». Виконує туристичні та регулярні авіаперевезення з базового аеропорту «Бориспіль», а також майже з усіх регіонів України. Окрім внутрішніх авіаперевезень WINDROSE здійснює авіаперевезення у таких напрямах як Єгипет, Туреччина, Хорватія, Чорногорія, Болгарія, Греція та Сербія.