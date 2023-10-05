Сигнал «синій код» першими випробують у Першому ТМО м. Львова

У Першому медичному об’єднанні м. Львова вперше запрацює сигнал «синій код» для екстреного порятунку людей в особливо складних випадках. В лікарні достатньо натиснути спеціальну кнопку синього кольору, яка сама розішле повідомлення на смартфони черговим лікарям, аби вони якнайшвидше підійшли до пацієнта, повідомив у Facebook депутат ЛМР Олекса Возняк.

«Синій код» в медицині є одним із сигналів, який вказує на потребу у невідкладній медичній допомозі, скажімо, при зупинці серця чи дихання. В цьому випадку відлік йде на секунди, і надзвичайно важливо максимально швидко зібрати лікарів, які встановлять причини виникнення важкого стану пацієнта та допоможуть їх усунути.

Зараз у лікарні, каже депутат, працівник приймального відділення у таких випадках по черзі обдзвонює лікарів і повідомляє про важкого пацієнта, й інколи на це витрачається десятки хвилин.

«У лікарні, в якій є "синій код", достатньо натиснути спеціальну кнопку синього кольору, і вона сама розішле повідомлення на смартфони черговим лікарям і буде їм нагадувати щоразу інтенсивніше, аж поки вони не підійдуть до пацієнта. І автоматично зафіксує хронометраж в спеціальному електронному журналі», – повідомив Олекса Возняк.

За його словами, «синій код» вперше запрацює у Першому медичному об'єднанні Львова. Лікарні, що входять до медоб’ єднання, першими серед комунальних закладів Львова розпочнуть випробування нової технології.

Директор лікарні св. Пантелеймона, що входить до Першого ТМО м.Львова, Юліан Голик повідомив ZAXID. NET, що питання синьої кнопки у лікарнях лише на стадії обговорення. Зараз в медоб’єднанні опрацьовують цю інформцію.