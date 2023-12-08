Учні всіх класів матимуть повноцінні великі уроки фізкультури

У п’ятницю, 8 грудня, виконавчий комітет ЛМР ухвалив рішення про збільшення у школах Львівської громади уроків фізкультури та їх об’єднання в пари.

Вже з наступного семестру учні всіх класів матимуть по дві пари з фізкультури на тиждень – два урока по 1,5 години.

«Зараз у кожній школі ми маємо три уроки фізичної культури. Вони відбуваються по одному заняттю у різні дні впродовж тижня. За таких умов не завжди зручно організувати урок належної якості6 поки діти прийдуть, переодягнуться, поки проведуть розминку, то вже фактично потрібно завершувати урок. З нового семестру діти матимуть повноцінний великий урок фізкультури», – пояснює керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

За його словами, школи мають врахувати нововведення під час складання розкладу уроків на другий семестр навчального року, аби викладання фізкультури було якісним і ефективним.