Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у четвер, 7 грудня, анонсував у школах появу металошукачів та поліцейських на постійній основі. Такі заходи запроваджують для «для формування безпечного освітнього середовища», стверджує міністр.

«Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі – спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів», – наголосив Ігор Клименко.

Окрім того, у школах також встановлять металошукачі.

«Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки», – додав міністр.

Ігор Клименко не назвав термінів, коли ці нововведення будуть запроваджені, але написав, що «вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів». Наразі, за словами міністра, 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.