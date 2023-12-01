Серед 17 тисяч львівських школярів на стрілецьких лігах обрали дев’ятку найсильніших

У четвер, 30 листопада, у Львові відбувся фінал шкільних стрілецьких ліг. Переможців вибирали серед 9, 10 і 11 класів. 1 грудня у ратуші відбулося нагородження призерів.

Як повідомив начальник міського управління спорту Антон Нікулін, у шкільних лігах зі стрільби з пневматичної зброї взяли участь 17 тис. школярів з львівської громади. Змагання відбувалися на рівні школи, району, а потім міста.

У фіналі переможців визначали у різних вікових категоріях – серед 9, 10 і 11 класів. У кожній брали участь по 18 учнів. На шкільних і районних змаганнях учні стріляли з пневматичної гвинтівки, на загальноміському етапі змагань другим видом зброї був карабін (малокаліберна гвинтівка).

Переможцями стрілецьких ліг стали:

серед 11 класів:

1 місце – Ярина Шиян (91 школа);

2 місце – Даниїл Батура (90 школа);

3 місце – Роман Яцишин (гімназія «Євшан»);

серед 10 класів:

1 місце – Олександр Трачик (32 школа);

2 місце – Максим Бугай (15 ліцей);

3 місце – Роман Линда (лінгвістична гімназія);

серед 9 класів:

1 місце – Іван Урода (школа імені Блаженної Йосафати Гордашевської);

2 місце – Кароліна Шидловська (66 ліцей)

3 місце – Савчак Роман (гімназія «Євшан»).

Серед усіх фіналістів-одинадцятикласників найбільшу кількість очок здобула учениця 91-ї школи Ярина Шиян – 74 із 80 можливих. Її шкільною тренеркою є майстриня спорту з кульової стрільби Ольга Заячківська.

«Я зрозуміла систему, як потрібно поводитись зі зброєю, тому ці змагання для мене не були складними. Хоча я не очікувала, що потраплю аж до фіналу і отримаю перше місце серед одинадцятикласників Львова. Я не займаюсь цим спортом професійно і ніколи не брала участь у змаганнях, а це вперше в житті спробувала свої сили та ще й посіла перше місце. Це дуже приємно і почесно для мене», – цитує школярку прес-служба ЛМР.

Нагородження переможців відбулося у ратуші. Міський голова Львова Андрій Садовий вручив школярам премії.

«Варто зауважити, що всі переможці не є професійними стрільцями. Це вміння, яке діти отримали у школах. Круто! Але треба не зупинятись і продовжувати розвивати цей напрямок. Кожен українець та українка мають вміти захистити себе та свою сім’ю! Це важливо!», – зазначив мер.

Нагадаємо, що школярі мають практичні заняття зі стрільби на уроках «Захист України», також їх тренують у центрах національно-патріотичного виховання. Цього року у Львівській громаді на базі шкіл мають відкрити 12 таких центрів. Програма шкільних спортивних ліг у Львові є з 7 видів спорту: окрім стрільби, ще з футзалу, баскетболу, волейболу, кіберспорту, легкої атлетики, черлідингу.