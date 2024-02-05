Це вже п’ятий освітній простір для навчання дітей у лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова

У відділенні онкогематології дитячої лікарні святого Миколая запрацював освітній простір «Школи супергероїв», де діти можуть навчатись, спілкуватись і цікаво проводити час. Це вже п’ятий освітній простір для навчання дітей у лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Про це у понеділок, 5 лютого, повідомили у Львівській міській раді.

«Процес лікування і одужання від онко – довгий, тому важливо робити такі простори, і не тільки у Львові, а й у всіх містах України. Бо такий простір буде давати дитині новий імпульс рухатися, жити і одужувати», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Кураторка проекту Наталія Мосейчук зазначила, що це стало можливим завдяки співпраці лікарів, педагогів та усіх небайдужих українців, які донатили на створення цього освітнього простору для онкохворих дітей.

«Ідея створити ще один клас саме тут виникла тому, що це онкогемотологія, і ці діти не можуть приходити в інші класи», – зауважила Наталія Мосейчук.

У лікарні кажуть, що таке навчання і спілкування дітей між собою дуже позитивно впливає на їхній психологічний стан і тривалість одужання. Адже лікування саме в цьому відділенні є доволі тривалим.

«Повністю коштів саме на цей простір у нас не було, тому ми зробили половину ремонтів, а на Різдво кожен громадянин України міг долучитися своїм донатом. Ми зібрали понад півмільйона гривень на облаштування цього простору. Кожна дитинка може вийти зі своєї палати і зайти у школу. Зараз до нас поступила дівчинка, яка навчається у дев’ятому класі, і завершувати навчання вже буде у нас. Вчителі з нею займаються, ми сконтактували зі школою, де вона навчалась, дізнались, на чому вони зупинились, і наші вчителі зараз продовжують з нею займатись», – розповів завідувач «Школи супергероїв» у лікарні святого Миколая Андрій Тищенко.

Нагадаємо, «Школу супергероїв» відкрили у лікарні святого Миколая наприкінці травня. Це освітній осередок всеукраїнської мережі шкіл, які відкривають у дитячих медичних закладах. Тут є все, що так люблять діти: цікаві та корисні уроки, сучасні технології, активні заняття, творчість. Працює школа з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:30. Стати учнем може будь-яка дитина, яка проходить лікування. Усе навчання повністю безкоштовне. Наразі в Україні вже діють 11 освітніх просторів ДУ «Школа супергероїв». Створення шкіл відбувається за ініціативи Офісу президента, Уряду, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та за підтримки першої леді України.

Зазначимо, відділення онкогематології лікарні святого Миколая запрацювало у серпні 2022 року. Там є усе в комплексі: інтенсивна терапія, лабораторія, високотехнологічне оснащення, усі види терапій. Там лікують діток з онкологіями зі всієї України.