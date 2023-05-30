Відтепер діти зможуть вивчати шкільні предмети, перебуваючи на лікуванні

У вівторок, 30 травня, у лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова запрацювала «Школа супергероїв». Це освітній осередок всеукраїнської мережі шкіл, який працює у дитячих медичних закладах. Відтепер маленькі пацієнти львівської лікарні зможуть вивчати шкільні предмети, перебуваючи на лікуванні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

У двох новостворених класах школи сьогодні відбулися перші відкриті заняття – уроки з історії України. У школі дітей навчатиме команда вчителів: з української мови, літератури, історії, хімії, географії, англійської тощо, а також із малечею працюватиме психологиня.

«Також наші вчителі приходять до діток, які не в змозі спуститися до класу – вчителі займаються з ними в палатах індивідуально. Це наче репетиторство за кошт держави. Ми пропонуємо навчання абсолютно усім дітям, які проходять лікування – короткотривале чи довготривале. Навчання – безкоштовне, як і в будь-якій державній школі», – розповів завідувач «Школи супергероїв» у лікарні святого Миколая Андрій Тищенко.

Кураторка цього проекту, телеведуча Наталія Мосейчук зазначила, що це стало можливим завдяки співпраці лікарів, освітніх терапевтів, міської влади та партнерів, які спільно дбають, щоб діти мали можливість навчатися навіть у лікарні. Адже відсутність навчання негативно впливає на психологічний стан дітей і тривалість одужання.

«Бачити, як зараз діти сидять і навчаються у цьому класі, це вражає. Викладачі, ця атмосфера, все відремонтовано, гарно і затишно. Це великий дарунок для наших дітей», – сказав мер Львова Андрій Садовий під час урочистого відкриття школи.

Проект, в рамках якого діти мають змогу продовжувати навчання у стінах медичних закладів, реалізують з допомогою держави. Наразі в Україні вже працюють 11 таких освітніх просторів.

«Ми працювали з 14 лютого у пілотному режимі, бо ще тривали ремонти у класах. За цей час наша школа надала 1600 освітніх послуг, тобто це 1600 уроків дітям, які лежать в лікарні», – зазначає Андрій Тищенко.

Створення ДУ «Школа супергероїв» відбулося за ініціативи Офісу президента, Уряду України, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та за підтримки першої леді України.