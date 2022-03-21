Фахівці Центру уже протестували пристрої – максимальна швидкість досягає до 150 Мбіт/с

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі з’явилися термінали для роботи супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX. Фахівці Центру уже під'єднали пристрої до локальної мережі лікарні і протестували – максимальна швидкість досягає до 150 Мбіт/с, повідомили 21 березня у Центрі.

Один термінал дитячій лікарні у Львові передало МОЗ України у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації.

«Такий подарунок допоможе медикам лікарні продовжувати роботу і допомагати хворим навіть в екстренних умовах», – переконаний директор Центру Андрій Синюта.

Згодом дитячий медичний заклад отримав ще один пристрій від St. Jude Children's Research Hospital (госпіталь святого Юди) із США, який від початку війни активно допомагає евакуйовувати з України важкохворих дітей на лікування за кордон.

Нове сучасне обладнання використовуватимуть під час відключення або проблемах з основою мережею. Термінал, який працює як роутер, здатний роздавати якісний Wi-Fi на десятки пристроїв.

«Тепер за будь-яких обставин наш Центр точно буде мати доступ до зв’язку та Інтернету. Дякуємо усім, хто сприяв у встановленні цього зв'язку у Центрі»,– повідомив керівник Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима.