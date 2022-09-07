За два дні візиту дитячий хірург з Австрії проконсультував 24 дітей і чотирьох - прооперував

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) консультує і оперує дітей відомий дитячий пластичний і реконструктивний хірург обличчя та шиї з Австрії Міхаель Рудес, який на тиждень прибув до Львова, аби допомогти дітям з деформаціями вушної раковини. Він уже провів 24 консультації та 4 операції. До нього ще можна записатися на консультацію за номером: 0 800 333 003.

Міхаель Рудес – отоларинголог, завідувач відділення ЛОР та хірургії голови і шиї Державної лікарні Верхня Штирія (Австрія), член Європейської ради з отоларингології, хірургії голови та шиї. Основні напрямки його діяльності – пластична та реконструктивна хірургія голови та шиї, малоінвазивна ендоскопічна та мікроскопічна хірургія голови та шиї.

«У нашій лікарні Міхаель Рудес перебуватиме протягом тижня. Усього за два дні візиту лікар провів консультації найменших пацієнтів та разом із командою отоларингологічного відділення провів оперативні втручання. Лікар допомагає дітям із вродженими та набутими деформаціями вушної раковини. А ще проводить реконструктивні втручання на обличчі потерпілим внаслідок воєнних дій дітям», – повідомили в лікарні.

9 вересня, в останній день візиту, хірург Міхаель Рудес планує провести додаткові зустріч із пацієнтами. Тож якщо у дитини є проблеми, можна записатися на консультацію за номером 0 800 333 003.