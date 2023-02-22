У Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відкрили міжнародну фотовиставку «9х10». На ній представлені роботи українських, французьких, польських, американських та японських авторів. Всі презентовані фотографії розповідають про останній рік російсько-української війни.

На виставці немає назв міст чи сіл, де зроблена фотографія. Є лише імена авторів та країни, звідки вони походять. Не всі автори є професійними фотографами. Серед них – журналісти, фотокореспонденти, архітектори, вуличні фотографи та військові.

Зображення зруйнованих будівель, незібрані соняхи під снігом, поранені віськові та цивільні... Ці зображення контрастують із розкішним інтер'єром театру, ніби нагадуючи, що війна весь час пору із кожним з нас.

Кураторка виставки Ліана Бенке вважає, що виставка відбиває те, якими нас бачать іноземці. Справді, серед 15-ти авторів є і представники різних країн.

«Кожен з нас у цей інформаційно насичений час задумується, чим власне є фотографія. Віддавна фотографія фіксувала родову памʼять зокрема. Сьогоднішня виставка буде зберігати памʼять війни», – вважає Василь Вовкун, генеральний директор-художній керівник театру.

Виставку, яку експонують у фойє театру, можна побачити до 23 березня.

Фото з Facebook-сторінки Львівськох опери