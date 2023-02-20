Нагадуємо, про три виставки, які можна відвідати у Львові та отримати від них задоволення. Звертаємо увагу також, що 24 лютого у Музеї народної архітектури у рамках проекту Влодка Кауфмана «Набат» (на головному фото). Розповідаємо про все докладніше.

Видиво-гепенінг «Набат» Влодка Кауфмана

Музей народної архітектури та побуту, виставка триватиме до перемоги

Проект триває від 6 грудня та весь час поповнюється новими, символічними дзвонами (фото Музеє народної архітектури)

Ще 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові відкрилася інсталяція Влодка Кауфмана, до співтворення якої можуть долучитись усі охочі.

Арт-інсталяція Влодка Кауфмана «Набат» має на меті бути не тільки місцем пам'яті, але і місцем зустрічей та способом не забувати та не звикати до подій, що відбуваються. Масштабна конструкція є поєднанням в один набат дзвонів та будь-яких інших предметів (тут були баняки, гільзи, різноманітні дзвіночки тощо), які можуть виконувати їх функцію. Кількість ударів відповідає кількості днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 6 грудня дзвони пролунали 286 разів. До річниці їх стане 365.

24 лютого команда проекту запрошує разом вшанувати памʼять загиблих та підтримати одне одного.

Влодко Кауфман з командою готує особливе видиво-гепенінг «Набат: роковини», яке розпочнеться о 17 годині.

Натхненні Пінзелем у Годовиці»

Національний музей (пр. Свободи, 20), до 26 березня

Проект має на меті привернути увагу до аварійного стану костелу у Головиці (фото Національного музею)

У межах культурно-мистецького проекту «Під Зорею Пінзеля» у серпні 2021 та у жовтні 2022 у селі Годовиця поблизу Львова були проведеніхудожні пленери. До проекту, автором ідеї та ініціатором якого є «Артстудія Івони Лобан», долучились відомі українські митці.

Серед них – Анатолій Криволап, Любомир Медвідь, Михайло Демцю, Петро Сипняк, Микола Андрущенко, Віктор Сидоренко, Роман Опалинський, Оксана Андрущенко, Тарас Откович, Василь Бажай, Микола Ступінський, Микола Молчан та інші. Виставка підсумовує результати пленерів. На ній представлені твори 35-ти художників.

Проект має на меті привернути увагу до унікальної пам’ятки української культурної спадщини, перлини архітектури епохи бароко – костелу Всіх Святих у селі Годовиця. Сьогодні пам’ятка знаходиться в аварійному стані.

«Міф» Володимира Габуди

До 26 лютого, «Дзиґа»

Художник з Дніпра створює на полотнах власну міфологію (фото Дзиґи)

Володимир Габуда, митець з Дніпра, вибудовує власну міфологію, спираючись на поетичні образи йсимволи, поєднуючи їх з реальними пейзажами.

Володимир Габуда народився в місті Дніпро 1990 року. Закінчив Дніпровський театрально-художній коледж за спеціальністю образотворче мистецтво. Поет, автор поетичної збірки Міф. Бандурист, займається вивченням кобзарства, дослідженням мелодій епічних творів, способів гри на бандурі ковзарів Слобожанщини. Учень харківської кобзарського цеху з 2016 року.