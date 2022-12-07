З нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові відкрилася інсталяція Влодка Кауфмана, до співтворення якої можуть долучитись усі охочі.

Арт-інсталяція Влодка Кауфмана «Набат» має на меті бути не тільки місцем пам'яті, але і місцем зустрічей та способом не забувати та не звикати до подій, що відбуваються. Масштабна конструкція є поєднанням в один набат дзвонів та будь-яких інших предметів (тут були баняки, гільзи, різноманітні дзвіночки тощо), які можуть виконувати їх функцію. Кількість ударів відповідає кількості днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 6 грудня дзвони прозвучали 286 разів. Щодня до звучання об’єкту додаватиметься новий звук, і кожен та кожна можуть принести свій «дзвін» – гільзу, металевий кухлик чи будь-що інше – щоб їхній звук нагадував про кожен черговий день війни усім нам та триватиме до перемоги.

Масштабна конструкція є поєднанням в один набат дзвонів та будь-яких інших предметів

«Цей проєкт – моя форма протидії синдрому звикання. Ця тема переслідує мене, відколи триває війна, з 2014 року. У своєму проекті “Бесіда”, який досі триває, я малюю портрет воїна – щоденно, регулярно, на побутових папірцях, і цей проект закінчиться тільки разом з війною. Ми звикли до тривог, можна звикнути навіть до вибухів. Але нам потрібно пам’ятати», – говорить художник.

Регулярно Влодко Кауфман збиратиме усіх у Львівському скансені, аби разом вдарити у набат, вшанувати пам’ять загиблих та поділитися надією на швидку перемогу. Наступна зустріч має відбутись на 300-й день війни, проте художник сподівається, що вона не відбудеться.

Інсталяція розмістилась на дзвіниці, що розташована на центральній площі музею

За словами Влодка Кауфмана, ще ніколи він так сильно не хотів, щоб проект завершився якомога скоріше.

Інсталяція розмістилась на дзвіниці, що розташована на центральній площі музею.

Організаторами події стали ГО «Кримський дім у Львові», Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, ГО «Музей сучасного мистецтва» (Київ) у рамках співпраці Ukrainian Emergency Art Fund та Teiger Foundation.

Фото Катерини Сліпченко