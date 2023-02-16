Картини входять до основної експозиції львівського музею

З нагоди 700-річчя від заснування міста у Вільнюсі відкрилася виставка шедеврів з колекції Львівської національної галереї. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор музею Тарас Возняк.

«Львівська національна галерея відкриває у Вільнюсі, в Палаці великих князів Литовських, виставку своїх зіркових шедеврів. Це подарунок Львова місту Вільнюс, який святкує своє 700-річчя, і подарунок литовському народу за його велике серце і душу, які ми відкриваємо у своїй боротьбі за Свободу», – написав він.

На виставці представлені 33 найвідоміші твори європейських художників XV-XX століття з зібрання Львівської національної галереї ім. Бориса Возницького.

Картини, з міркувань безпеки, таємно вивезли зі Львова. Як йдеться на сторінці Палацу великих литовських князів у Facebook, в мирний період ці твори скоріше за все не залишили б Україну, адже вони входять до основної експозиції музею.

Нагадаємо, у Вільнюсі рівно рік тому відкрилась виставка скульптур «Містика барокової скульптури: Йоанн Ґеорґ Пінзель та інші майстри Львова XVIII ст.» з колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Нагадаємо також, що Володимир Зеленський 24 січня підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки «Місто-рятівник».

Фото Вітаутаса Абрамаускаса, Міндаугаса Камінськаса, Рамунаса Данішевічуса, Роберта Дачкуса