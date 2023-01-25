Президентський палац у Вільнюсі та інші будівлі столиці Литви прикрашені українськими прапорами

Президент України Володимир Зеленський присвоїв столиці Литві Вільнюсу відзнаку «Місто-рятівник». Такого звання вже удостоєні два польські міста.

Володимир Зеленський повідомив про своє рішення під час вечірнього відеозвернення 24 січня.

«Україна завжди буде вдячною Литві, пану Президенту Наусєді, усім литовським лідерам, всім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу, які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки «Місто-рятівник» за все, що було зроблено і містом, і Литвою загалом для допомоги нам у боротьбі проти російського терору», – зазначив президент України.

Литва є однією з найбільших союзників України у війні проти російської агресії. Всіляко допомагає, лобіює інтереси України в Євросоюзі і приймає українських біженців. Крім того, історія України і Литви тісно переплетені, свого часу обидві країни входили у Велике князівство Литовське, Руське та Жемайтійське.

Нагадаємо, торік відзнаку «Місто-рятівник» отримали польські міста Перемишль і Ряшів.