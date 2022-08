У рамках проекту міжнародної співпраці «Pinsel.Munich» та в партнерстві з Львівською національною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького командою Pinsel.AR було оцифровано 8 творів Йогана Георгія Пінзеля, які знаходяться в колекції Баварського національного музею в Мюнхені (Німеччина) та 4 скульптури зі Львова та Городенки.

Мюнхенський музей у 1999 році купив у німецького колекціонера боцетто (італ. Bozzetto – різьбярський ескіз для виробничих цілей, невеликого розміру, зазвичай робиться після рисункового ескізу. Такі ескізи часто виконували майстри, а фігуру в натуральному розмірі різьбили вже підмайстри чи учні. Деякі боцетті могли мати більшу мистецьку вартість, ніж повнорозмірні скульптури, – ред.).

Робота з боцетто у Мюнхені

«Колекція перебуває у постійній експозиції музею, вони це дуже цінують. Є окремий стенд. Це, мабуть, один з найкращих зразків організації експозиції. Минулого літа до них приїздили з музею Метрополітен, щоб подивитись саме на ці стенди. Музей вклав близько 6 млн євро в освітлення та експозицію», – розповів ZAXID.NET керівник проекту Pinsel.AR ‘Роман Гук.

Маленькі скульптури, попри свій невеликий розмір (7-15 см) мають усі ті риси, що й великі скульптури Пінзеля: експресію, майстерність та унікальність почерку.

Починаючи роботу над проектом з оцифрування спадщини Пінзеля громадська ініціатива My Future Heritage заявляла, що має у планах оцифрування усіх творів видатного скульптора. Робота з мюнхенською колекцією наближає до мети зібрати всю спадщину майстра віртуально в одному місці. Крім того, така робота уже дала новий поштовх дослідженню його творчого методу. Наприклад, віртуальне моделювання мюнхенського боцетто св. Анни допоможе реконструювати втрачений лик з оригінальної скульптури святої Анни з Городенки тощо.

Боцетто в експозиції Баварського

«Цікаво, що після того, як ця колекція була куплена, з нею практично нічого не робили. Її як прийняли, так і експонують. Скульптури покриті шарами фарби та лаку, які потрібно очищати, так що там ще щось може відкритись», – розповідає Роман Гук.

Попри те, що скульптури ідеально експоновані та вважаються перлинами мюнхенської колекції, дослідницьких матеріалів практично не було. Існувало лише кілька старих фотографій з брошури 90-х років та кілька фотографій з виставки у Луврі.

«Натомість зараз ми маємо багато матеріалу, і фото, і 3D рендери, і 3D видруки, що завгодно. Тобто це уже матеріал з яким можна працювати. Було дуже приємно, коли нам сказали у музеї, що наш проект дасть поштовх до пошуку фінансування на реставрацію. В них, звичайно, зовсім інше фінансування. В музеї розповіли, що реставрація одного буцетто обійдеться в мінімум в 10 тисяч євро», – додає керівник проекту.

Процес сканування

Довкола мюнхенських скульптур – дуже багато таємниць. Як боцетто опинились у Мюнхені, невідомо. Прізвище колекціонера, який їх продав, музей не розголошує. Тримають у таємниці й суму, за яку вони були придбані. Відомо лише, що музей спромігся власним коштом придбати одну скульптуру. Згодом, завдяки меценатам, були куплені й інші.

«Невідомо, яким чином вони залишили терени Західної України. У музеї вважають, що вдова Пінзеля вийшла заміж за німецького військового і, можливо, вона взяла з собою до Німеччини ці речі на згадку. Також є версія, що вони належали священнику з Австрії, а після його смерті, коли родина опинилась у скруті, скульптури були продані», – розповідає кураторка проекту Софія Ліщинська.



Відомо, що боцетто потрапили на артринок у 1999 році, проте їх власник не знав, хто може бути їх автором, вважаючи, що вони мають чеське походження. За щасливим збігом обставин заступник директора Баварського національного музею Петер Фольк незадовго до того, як були куплені боцетто відвідав Львів та Олесько.

Фотографії боцетто

«Його возили в Олеський замок, у фонди. Тож він був знайомий з скульптурами львівської школи та роботами Пінзеля. Коли з’явились ці скульптури, він запросив для експертизи дослідників Пінзеля з Польщі та України – Яна Островського та Бориса Возницького», – розповіла Софія Ліщинська.

Проект «Pinsel.Munich» складався не лише з оцифрувань боцетто. Він уже приніс чимало несподіванок та обіцяє дати потужний поштовх для нових відкриттів у майбутньому.

«В межах цього проекту в нас була експедиція в місто Городенка. Там на стелі, перед храмом, звідки була привезена частина колекції Галереї мистецтв, є кам’яна скульптура, яка була атрибутована польськими дослідниками як скульптура Пінзеля. Але це було зроблено в 80-х, фактично її зблизька ніхто не бачив. Зараз ми квадрокоптером до неї змогли дістатись, відсканували її. Тепер дослідники заперечують, що це Пінзель, вважають, що це пізніша робота. Тобто ось такі відбуваються відкриття, ще не затверджені жодними вченими радами», – розповів Роман Гук.

Видруки боцетто

Він додав, що у підвалах храму Городенки зберігаються вцілілі фрагменти скульптур. «Тобто цілком можливо, що це можуть виявитись частини пазлів, які доштукуються до тих робіт, які є в нас в музеї. Тобто з кожним кроком відбувається якісь знахідки», – вважає він.

Один комплект боцетто надрукували для Баварського національного музею. Ще один залишиться у Львові.



«Ми будемо експонувати 3D видруки боцетто у львівському музеї на постійній основі й це теж є дуже приємно, адже вони є ескізами до тих скульптур, які експонуються у постійній експозиції Музею Пінзеля», – розповідає Роман Гук.

Діва Марія з храму у Городенці

Нагадаємо, що команда Pinsel.AR відсканувала вже 18 скульптур з колекцій Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

Нагадаємо також, що реалізація проекту Pinsel.Munich стала можливою завдяки міжмузейній співпраці Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та Баварського національного музею (Bayerisches Nationalmuseum) у партнерстві з громадською ініціативою My Future Heritage, Громадською організацією 17. Проект реалізується за підтримки House of Europe, при сприянні Міністерство культури та інформаційної політики України та Generalkonsulat der Ukraine in München. Ознайомитись з 3D моделлю скульптури ви можна на сайті.

Усі фото надані Pinsel.AR