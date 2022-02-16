Подія присвячена святкуванню 700-річчя столиці Литви

У середу, 16 лютого 2022 року в Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» у Вільнюсі відкрилась виставка «Містика барокової скульптури: Йоанн Ґеорґ Пінзель та інші майстри Львова XVIII ст.» з колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Подія присвячена святкуванню 700-річчя столиці Литви.

Два десятка творів найкращих майстрів львівської школи скульптури XVIII ст., серед яких Йоанн Ґеорґ Пінзель, Францишек Олендзький, Антоній Осінський, Томас Гуттер, Ян Оброцький та інші експонуватимуться з 16 лютого до 22 травня 2022 року у відбудованому палаці.

Відвідувачі матимуть змогу побачити шість робіт різця Йоанна Ґеорґа Пінзеля, а саме «Івана Хрестителя», «Богоматір», «Св. Фелікса з дитям», «Св. Флоріана», «Св. Якима» та «Розп'яття».

Частина скульптур із фондосховищ галереїмистецтв були спеціально відреставрованідля цієї виставки. Вони буде представлена на огляд публіки вперше.

Йоаган Ґеорґ Пінзель – скульптор середини XVIII ст., представник пізнього бароко і рококо. Скульптури Пінзеля порівнюють з творами Мікеланджело та інших митців європейського Відродження. Вважається одним з найкращих скульпторів Європи XVIII ст.

Фото Львівської галереї мистецтв