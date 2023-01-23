У Львові в арт-центрі «Я Галерея» триває виставка «Lemberg Style». Авторами проекту є куратор Павло Гудімов та художник Володимир Костирко.

Представлена експозиція є саме проектом, а не звиклою виставкою, адже у залах галереї виставлені роботи є лише частиною відтвореного інтер’єру львівського помешкання початку XX століття. Помешкання ідеального, подекуди вигаданого, подекуди міфологізованого. Тут змішане минуле та майбутнє, іронія та ностальгія, історія та вигадка, кітч та мистецтво.

По суті львівський стиль, такий як ми його уявляємо, став темою масштабної інсталяції.

Це особливо цікаво ще й тому, що галерея міститься у львівській квартирі, де її нові власники максимально намагалися зберегти усі елементи. Тепер автентичні печі, наприклад, також стали елементами експозиції. Вона поділена на чотири зали, кожен з яких має свою назву та «відповідає» за окрему тему.

«Львівський фриз» зібрав елементи інтер’єрів, які втратили своє звикле побутове місце. Тут і елементи фасаду сецесійного будинку, ніжки ванни, фотографії-портрети львів’ян поч. XX ст., зроблені в майстерні Йозефа Едера, рами, список жильців невідомого будинку. У всьому цьому прекрасно себе почувають портрети роботи Володимира Костирка.

Тут місто ніби розібране на деталі, які можна перескладати у довільному порядку, надаючи таким чином предметам нових сенсів.

«Салон пам’яті», як йому і належить, найбільш урочистий. Це вітальня, де на глядачів чекають портрети з минулого, створені художником сьогодення.

«Студія художника» поєднує бібліотеку, зимовий сад, відпочинок та роботу. Тут можна побачити автопортрет Володимира Костирка 1986 року, а також інші його роботи. Тут також можна погортати книжки чи подивитись, як поєднуються вінтажні та антикварні речі.

У цій залі на вихідних кожен охочий може малювати оголену натуру, що не аби як пожвавлює виставку та дає залу не просто називатись майстернею, а час від часу бути нею.

«Їдальня імені Франца Йосифа» реконструює один із найулюбленіших львівських міфів, відаючи йому належне та водночас іронізуючи. Розтиражоване погруддя Франца Йосифа поєднується з реальними предметами старої їдальні. Проте і тут звиклі предмети несуть додаткові сенси: на порцелянових тарілках художник зобразив 50 емблем-монограм культурних діячів Львова першої половини минулого століття.

Виставка триватиме до 26 лютого 2023 року. Проект фінансує Стабілізаційний фонд культури та освіти 2022 Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe Institut.

Фото Катерина Сліпченко