У Національному музеї імені Андрея Шептицького відкрилась виставка «Роман Сельський: Приборкання кольору». До експозиції, яка розташована у будівлі музею на проспекті Свободи, увійшли 83 роботи художника з колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица.

Цей проект став тритім спільним для НМЛ та колекціонера. Минулі – «Микола Глущенко “Барви XX століття”» та «Марія Примаченко. “Дарую Україні”».

Роман Сельський (1903–1990) – знакова постать українського образотворчого мистецтва ХХ століття. На 2023 рік припадає 120-та річниця від дня народження художника. Тож проект, що стартував 28 грудня та триватиме три місяці, приурочений до цієї дати.

«На мій погляд, переоцінити значення творчості Романа Сельського неможливо. Він є одним із найзнаменитіших майстрів образотворчості не лише на теренах галицького краю, але й у масштабах національної культури. Тому, сподіваюся, виставка до ювілею художника, яка відбувається під час кровопролитної війни за нашу Свободу та Незалежність, стане подією не тільки для Львова, а й для цілої України», – вважає Едуард Димшиц.

Творчість Романа Сельського формувалась під впливом французького авангарду, навчався художник у Краківській академії мистецтв, більшу частину життя провів у Львові. В ній поєднались український поетичний світогляд, європейська естетика модернізму та глибинно-національне чуття кольору, апелюванням до барв давньоукраїнського іконопису та традиційного народного прикладного мистецтва.

«Колір як основний інструмент і засіб утілення творчих задумів став невичерпним джерелом натхнення й уяви», – зазначає співкураторка проєкту Ангеліна Забитівська.

Роботи, представлені в експозиції, презентують творчість художника протягом більш, ніж 60-ти років та розташовані у хронологічному порядку. Таким чином, переходячи із залу в зал, глядачі мають змогу простежити, як мінялась мова художника, теми та художні засоби.

Твори, від ранніх, студентських, робіт (1925) та олійних композицій до полотен 1970-1980-х., формують цілісну, а тому пізнавальну та цінну картину.

Нагадаємо, Роман Сельський народився 21 травня 1903 року в Сокалі в родині судового урядника. У 1922 році вступив до Краківської академії образотворчих мистецтв. У жовтні 1925 року вирушив до Парижа. Зацікавлення творчістю П’єра Боннара та інших представників французького авангарду стало визначальним для художника. У Парижі він зустрівся з художницею Марґіт Райх. У 1931 році вони одружилися.

У 1929 році Сельський повернувся до Львова та швидко став однією з центральних фігур у мистецькому житті міста. Він був співтворцем угруповання «Аrtes»(1929) та членом АНУМу (від 1933).

До 1947 року Сельський викладав у Художньо-промисловій школі (нині – Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. Івана Труша), а від 1947 до 1974 року – в Державному інституті прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська національна академія мистецтв). 3 лютого 1990 року Роман Юліанович Сельський помер.

Музей разом з колекціонером планували велику виставку Романа та Марґіт Сельських, проте втогранення Росії перешкодило планам. Утім мистецьке життя триває попри те, що музейні колекції заховані.

Фото надані Національним музеєм імені Андрея Шептицького