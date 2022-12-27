Загалом створили 12 унікальних арт-об’єктів

У Музеї-Арсеналі Львівського історичного музею відкрилась виставка мистецького проєкту «АртБроня» (ArtArmor). Збройні сили України передали бронеплити, які зупинили в бою ворожі кулі та осколки, а відомі українські митці Іван Марчук, Тіберій Сільваші, Назар Білик, Петро Бевза, Андрій Блудов, Юрій Вакуленко, Олексій Сай, Світлана Ратошнюк, Антон Логов, Леонід Колодницький, іконописець Андрій Охоцький перетворили їх на арт-об’єкти з ексклюзивними історіями.

Як повідомила прес-служба ЛМР, загалом створили 12 унікальних арт-об’єктів, які згодом планують виставити на аукціон. Виручені кошти використають на придбання нових засобів захисту для військових.

Одним із творів мистецтва є ікона «Архістратиг Михаїл», яка створена з благословення глави Православної церкви України митрополита Епіфанія, а ще один підписали керівники вищих органів влади.

«Моторошні сліди від куль, що ці плити зупинили, розповідають цю історію краще за будь-які слова. Так само й мистецтво вміє розповідати історії та викликати емоції без слів. Тому ми поєднали броню і мистецтво, щоб кожен у світі зміг зрозуміти та відчути важливість життя кожного українця», – зазначає ініціатор та керівник проекту, співзасновник Благодійного фонду «Україна для героїв» Олександр Ковальчук.

Всі охочі зможуть побачити арт-об’єкти з 28 грудня до 17 січня в Музеї-Арсеналі на вул. Підвальна, 5. Також переглянути фото об’єктів і прочитати історії військових, яких врятували ці бронеплити, можна на сайті проекту. Наступними країнами проведення виставки стануть Польща, країни Балтії та Євросоюзу, а закінчити виставку планують у Лондоні.