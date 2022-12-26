У виставі беруть участь творчі команди з обох міст

Два українські театри ляльок підготували до Різдва виставу «Вертеп». Львів’яни прийняли у себе творчу команду харківських лялькарів в рамках проекту спільної лабораторії-резиденції. Результатом стало дійство, яке художньо переосмислює український народний вертеп та вписує його у трагічні реалії нинішньої війни.

Авторами вистави є тандем харківських митців, режисерки Оксани Дмитрієвої та художника Костянтина Зоркіна. У виставі беруть участь творчі команди з обох міст.

Вистава пропонує авторське художнє прочитання класичного вертепу. Це експериментальна постановка, яка використовує мінімум слів, лише канонічні біблійні тексти та колядки. Немає звичної історії – є ритуальне дійство, яке повертає глядачів до прадавнього сюжету про народження і смерть, надає сили та віри в неминучу перемогу Добра і Світла.

Тема Різдва використана для осмислення тих подій, які зараз відбуваються у розірваних війною регіонах України. Історія боротьби Добра і Зла прямо поєднується із подіями сьогодення та об’єднує всю Україну. Театр повертається до своїх ритуально-магічних витоків і намагається говорити з глядачами мовою міфів та образів.

«Тема Вертепу дає нам можливість зробити одну дуже важливу річ – вбити Ірода, також і у його сучасному втіленні», – вважає режисерка Оксана Дмитрієва.

«Гадаю, що зараз мистецтво виконує магічну функцію. Це не розважальна подія, не імітація вертепу, а саме його сутність», – додає художник Костянтин Зоркін.

Фінансування проекту здійснювалося зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2022 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.

Фото надані Львівським театром ляльок