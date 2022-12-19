З усіх різноманітних пропозицій, які цими днями доступні для львів'ян та гостей міста, ми обрали три, які, на нашу думку, є дуже цікавими.

«Шайкін»

Diogenes gallery, 23 грудня 2022

На виставці представлені твори художника, який ховаєтбся за псевдонімом (фото Diogenes gallery)

Виставка стала можливою завдяки співпраці реставраторів, мікробіологів, мистецтвознавців, істориків та лінгвістів. На ній представлені роботи львівського художника другої половини ХХ століття Соломон Шайкіна, котрий ховається за псевдонімом. Разом ці картини складаються в єдиний міф.

Шайкін також часом підписував свої роботи Вася Лопотухін. Він був представником напрямку Ар брют у Львові. Ар брют – мистецтвознавчий термін на позначення творчості непрофесійних митців. Запроваджений у середині XX сторіччя французьким художником Жаном Дюбюффе для опису зібраної ним колекції картин, малюнків і скульптури, створених непрофесійними майстрами, переважно маргіналами.

«Курбас. Майстерні»

Арт-центр «Дзиґа», до 31 грудня 2022

Цього року виповнилось 100 років від створення Мистецького об’єднання «Березіль» (фото Харківської резиденції «Слово»)

Цього року виповнилось 100 років від створення Мистецького об’єднання «Березіль». Саме творіння видатного режисера Леся Курбаса свого часу змінило уявлення про український театр. Діяльність «Березоля» обмежувалася театральними виставами. Структура об’єднання включала різноманітні майстерні, лабораторії, станції для саморозвитку, навчання, досліджень та експериментів.

Харківська резиденція «Слово» планувала провести весь 2022 рік під знаком березільських лабораторій/майстерень, але повномасштабне російське військове вторгнення в Україну та постійні обстріли Харкова унеможливили цей задум. Проте команда резиденції продовжила роботу в цьому напрямку, і так народилась ідея виставки «Курбас. Майстерні» у Львові.

Харківська резиденція «Слово», актор Микола Набока та видавець Олександр Савчук об’єднали зусилля з метою переосмислення і популяризації постаті Леся Курбаса.

«Lemberg Style» Володимира Костирка

«Я Галерея. Львів», до 26 лютого 2023

Портрет Дебори Фогель вторства Володамира Костирка (фото Ya Gallery Lviv)

«Який він, львівський стиль? Як формувався та чим він особливий? Виставковий проект є втіленням концепції монтажу й віддзеркаленням львівської гібридності», – говорить автор проекту Влодко Костирко.

Це тотальна інсталяція на тему Львова та його місця в історії сучасної Європи, де картина відходить на другий план, а чотири зали, наповнені сумішшю сучасного мистецтва, історії та предметів минулого.