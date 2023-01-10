У Львівському муніципальному мистецькому центрі триває виставка релокованих митців
У Львівському муніципальному мистецькому центрі триває виставка «Ліс. Предмет. Сонце. Шрам. На пам`ять.Сховати. Обмеження», де представлені твори учасників Львівської муніципальної мистецької резиденції.
Учасниками резиденції стали семеро релокованих митців та мисткинь з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Лисичанська та Києва. Вони працюють у техніках документального мистецтва та відеоарту, скульптури, графіки, живопису, фотографії, перформансу та ленд-арту.
Протягом трьох тижнів художники досліджували контексти міста, у якому вони опинилися через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.Виставка стала результатом цих досліджень. Художники створювали об‘єкти, поєднуючи реалії Львова як міста-тилу та визначаючи власне місце у ньому. Назва виставки зібрана з простих та невипадкових слів резидентів.
Учасники резиденції та виставки:
- Дар’я Молокоєдова, Краматорськ, Харків
- Ілля Тодуркін, Маріуполь, Київ
- Євген Коршунов, Бровари-Київ
- Юрій Штайда та Вікторія Телетьєн (Specii), Харків
- Катя Дрозд. Бахмут, Харків
- Віталій Матухно, Лисичанськ
Побачити виставку можна в експозиційному залі Львівського муніципального мистецького центру до 31 січня.