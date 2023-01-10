Протягом трьох тижнів художники досліджували контексти Львова

У Львівському муніципальному мистецькому центрі триває виставка «Ліс. Предмет. Сонце. Шрам. На пам`ять.Сховати. Обмеження», де представлені твори учасників Львівської муніципальної мистецької резиденції.

Учасниками резиденції стали семеро релокованих митців та мисткинь з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Лисичанська та Києва. Вони працюють у техніках документального мистецтва та відеоарту, скульптури, графіки, живопису, фотографії, перформансу та ленд-арту.

Протягом трьох тижнів художники досліджували контексти міста, у якому вони опинилися через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.Виставка стала результатом цих досліджень. Художники створювали об‘єкти, поєднуючи реалії Львова як міста-тилу та визначаючи власне місце у ньому. Назва виставки зібрана з простих та невипадкових слів резидентів.

Учасники резиденції та виставки:

Дар’я Молокоєдова, Краматорськ, Харків

Ілля Тодуркін, Маріуполь, Київ

Євген Коршунов, Бровари-Київ

Юрій Штайда та Вікторія Телетьєн (Specii), Харків

Катя Дрозд. Бахмут, Харків

Віталій Матухно, Лисичанськ

Побачити виставку можна в експозиційному залі Львівського муніципального мистецького центру до 31 січня.