Ми обрали з усього запропонованого розмаїття три виставки у трьох різних локаціях, які обов’язково варто переглянути. Проте це зовсім не означає, що інші не вартують уваги.

Виставка «Показники»

«Дзиґа», до 5 лютого

Богдан Локатир (Львів). «Сніданок» (фото МО «Дзиґа»)

Проект «Показники» є спробою п’ятьох митців та мисткинь знайти суто мистецькі одиниці виміру досвіду війни. Це спільний ментальний простір, в якому живуть спільні зараз для всіх образи вибухів, ран, землі, страждання тіла і душі.

Це унікальний момент, коли можна не пояснювати і розповідати, а безпосередньо передавати почуття і бути не почутим, а відчутим. Бо сигнал тривоги постійно звучить всередині кожної людини, а мистецтво тільки підсилює цей резонанс.

У виставці беруть участь Еліза Мамардашвілі, Маргарита Журунова, Владислав Юдін, Богдан Локатир, Лілія Петрова. Куратор – Костянтин Зоркін.

Проект Юлії Долинської та Мар’яна Пирожка «Сотворення Сьвіту»

Дім Франка, до 20 лютого

Проект складається з двох частин: «Дух Різдва» Юлії Долинської та «Сакральний гербарій» Мар’яна Пирожка (фото Дому Франка)

Виставковий проект складається з двох частин, які доповнюють одна одну: «Дух Різдва» Юлії Долинської та «Сакральний гербарій» Мар’яна Пирожка.

Інсталяція спеціально спроектована для Дому Франка та присвячене твору його господаря «Сотворення Сьвіту». За основу концепції взято лейтмотиви трьох колядок: «Ой як то ще було із нащада Сьвіту», «Ой давно-давно постародавно» та «Славен».

Тут продовжується тема «Сакрального Гербарію» Мар’яна Пирожка, а також в експозиції будуть представленні певні артефакти з колекції самого Івана Франка.

Відкриває проект святкове панно Юлії Долинської «Дух Різдва», яке складається з дев’яти полотен, із серії «Фарбиста долина, строката гора», присвячено Духам Різдва.

Усе дійство супроводжуватиметься колядами у виконанні «Пиріг і Батіг».

Арт-проект «Історії Сени»

Центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа», до 8 лютого

Проект «Історії Сени» інспірований книгою Ернеста Гемінгвея «Свято, яке завжди з тобою» (фото Ірини Дзиндри)

У центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» відкрилася виставка художниці Ірини Дзиндри «Історії Сени». Тут зібрані роботи, що змальовують Париж. Місто відбивається у Сені. Проект е є пейзажами в традиційному сенсі, коли міські види пишуть з натури. Це – відображення Парижу таким, яким описав його Ернест Гемінгвей у книзі «Свято, яке завжди з тобою».

Для Ірини Дзиндри,цей твір став поштовхом для створення арт-проекту. Етюди Парижа, відображення міста в Сені, скляні інсталяції та відеографіка відображають рефлексії, роздуми та осмислення піднятих у книзі тем.

На головному фото: Еліза Мамардашвілі (Харків). «Рана» (фото МО «Дзиґа»)