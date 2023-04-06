Теперішня негода на посівну кампанію кардинально не вплине

Кілька тижнів тому на Львівщині розпочалася посівна кампанія. На полях області сіють ранні ярі культури: пшеницю, овес, ріпак. Однак погода для продовження кампанії наразі не дуже сприятлива. Останні два тижні на Львівщині похолодало, час від часу навіть і сніжить. ZAXID.NET з’ясував, чи нашкодить негода у квітні посівній кампанії і врожаю.

Як розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман, теперішня негода на посівну кампанію кардинально не вплине.

«Снігопади можуть уповільнити цей процес, тому що в таких умовах посівна не відбувається. Але оці кілька днів погіршення погодних умов не призведуть до кардинальних змін чи до негативного впливу», – зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

Якщо зараз через несприятливі погодні умови посівну кампанію трохи відтермінують, то через це пізніше доведеться збирати і врожай.

«Гірше, коли погодні умови не дають можливості вчасно зібрати врожай, тоді вже передозріває зерно і порушується його якість. А зараз критичної ситуації немає», – додає Тетяна Гетьман.

Що стосується плодово-ягідних насаджень, то наразі температура теж не була критично низькою, щоб це призвело до вимерзання.

«Вже почалися певні процеси в рослинах. Дерева починають розквітати і ці процеси можуть уповільнитися через зниження температури. Головне, щоб не було подальшого похолодання. Якщо буде критично низька температура, ближче до -10, тоді є серйозні ризики вимерзання, тоді ми можемо лишитися без врожаю фруктів», – розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА.

Загалом посівна кампанія, а в подальшому і врожай, залежать від того, наскільки низькою буде температура повітря і скільки часу це триватиме.

Зазначимо, на Львівщині, як і по всій Україні, найбільше саджають зернові та зернобобові культури. Минулого року сільськогосподарські підприємства області зібрали півтора млн тонн зернових і зернобобових та півмільйона тон олійних культур.