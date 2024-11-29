Студенти зможуть навчатися і працювати у центрі, а також організовувати спільні зустрічі

У п’ятницю, 29 листопада, у Національному університеті «Львівська політехніка» відкрили новий студентський простір Learning Inspiring Space, де працюватиме Центр менторства і тьюторства.

Як повідомили в університеті, цей простір передбачає створення коворкінгу та робочі місця для індивідуальної роботи, а при потребі його можна трансформувати для спільних заходів – організувати круглий стіл чи зустріч студентів з цікавими спікерами.

У «L.I.S.» працюватиме також Центр тьюторства та менторства. Це допоможе залучити здібних та ініціативних студентів до активної діяльності для їхнього розвитку й самореалізації.

Створення простору у 2018 році ініціювали студенти, які навчалися за програмою «Інтернет речей» в Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки. Допомогли втілити цю ідею благодійники.