У четвер, 2 лютого, у Львові у школі №86, що на вулиці Скорини, відкрили меморіальні таблиці п'ятьом загиблим захисникам, які там навчалися. Таблиці розмістили на фасаді школи.

Меморіальні таблиці відкрили Андрію Іваночко, Павлу Малаховському, Валерію Діанову, Ігорю Захарку та Владиславу Якимову. На відкриття меморіальних таблиць прийшли рідні загиблих захисників, також зібралися учні та вчителі школи.

«Він ніколи нічого не розповідав. Якщо щось розповідав, то моїй дочці старшій, його сестрі. Він так дуже оберігав мене, завжди казав, що все добре», – розповіла мама загиблого героя Владислава Якимова Неля Якимова.

«Андрійко дуже любив Україну, він хотів помститися росіянам за все те зло, яке вони причинили нашому народові і захистити тих, хто не міг захиститися сам. Моя рана не загоїться ніколи, вона буде жити до останнього мого дня», – зазначила мама загиблого героя Андрія Іваночко.

Меморіальні таблиці у Львові розміщуватимуть на усіх школах, де навчалися загиблі захисники.

«У нас є ціла програма. Щодо процедури, то рідним потрібно звернутися у школу, надати інформаційну довідку для таблиці, фотографії. Потім ці речі ми передаємо в управління архітектури, там розробляють макет, ми погоджуємо його з сім'єю і тоді коштом міста встановлюємо»», – пояснив начальник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Зазначимо, на фасадах львівських шкіл відкрили вже близько десяти меморіальних таблиць загиблим захисникам.